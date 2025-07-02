نائب وزير التربية «العباب» يطلع فريق العقوبات الأممي على انتهاكات الحوثيين للعملية التعليمية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ومركز الخليج للدراسات الإيرانية الخلافات تتجاوز الكواليس ..أسباب وانعكاسات التوتر بين الرئيس العليمي والعميد طارق صالح هيئة علماء اليمن تدعو اليمنيين للوقوف صفاً واحداً لمواجهة الحوثيين وتدين الجريمة البشعة بحق الشيخ والمربي صالح حنتوس المبعوث الأممي يختتم زيارته الى عدن ويقول أنه ناقش تمكين الحكومة من استئناف صادرات النفط والغاز تهديد ووعيد اسرائيلي أمريكي بضرب الحوثيين كما إيران وتلويح بقاذفات الشبح مصدر في أسرة الشيخ حنتوس يروي اللحظات الأخيرة قبل استشهاده.. ''قاوم الحوثيين 12 ساعة وارتقى في سطح منزله شامخًا رافضًا الإستسلام'' إصلاح ريمة ينعي بكل فخر واعتزاز استشهاد الشيخ صالح حنتوس ترامب يعلن قرارا هاما بشأن الحرب على غزة ويؤكد موافقة إسرائيل على وقفها بمقترح مصري قطري إنهيار متواصل للعملة الوطنية ..و الدولار يتجاوز 2700 ريال في المناطق المحررة
وقع محمد الولص بحيبح، رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، مساء اليوم الاثنين الموافق 30/6/2025 في مدينة القاهرة، اتفاق تعاون مشترك مع الاستاذ شريف عبد الحميد رئيس مركز الخليج للدراسات الإيرانية.
وانطلاقًا من الإيمان بأهمية العمل المشترك في مجال الإنتاج المعرفي ولأهمية دور مراكز ومؤسسات الدراسات والأبحاث في حياة الشعوب والدول والأنظمة، فان المراكز البحثية تضطلع بدورٍ حيوي في دراسة المشكلات واقتراح الحلول؛ حيث تقوم بتحليل معمّق للمشكلات المختلفة، وتحديد أسبابها الجذرية، وتقديم توصيات عملية ومبتكرة لمعالجتها. وتعتمد هذه المراكز على المنهجية العلمية في أبحاثها، وتستفيد من الخبرات المتنوعة للباحثين والمختصين لتطوير حلول مستنيرة، مستدامة وفاعلة.
وبعد مباحثات عديدة بين الجانبين، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك، وركّز اتفاق التعاون على عدد من البنود بين الجانبين لما من شأنه تعزيز التعاون المشترك في مجال الفكر والإنتاج المعرفي والبحث العلمي والإعلام، كما تضمن العمل على تطوير القدرات البحثية والتحليلية بين الطرفين، وبناء شبكة واسعة من الخبراء والباحثين من المؤهلين، كذلك العمل والمساهمة في إجراء دراسات ومعالجات للقضايا الإنسانية والسياسية في اليمن والمنطقة، ودعم جهود السلام، كما تم الاتفاق على إصدار الكتب والمجلات والتقارير السنوية، ومشاريع توثيقية مشتركة، كذلك المساهمة الفاعلة في قضايا حقوق الإنسان والعمل الإنساني، ودعم المرأة والطفل، والمشاركة في جهود الإغاثة وبناء السلام في مناطق النزاع أينما وُجد، والعمل على مواجهة التهديدات الفكرية والأمنية، والمساهمة في مكافحة آثار وأضرار الحروب والنزاعات في اليمن والمنطقة.
حضر توقيع الإنفاق المهندس عبد الرحمن الصلاحي، مدير وحدة الدراسات العلمية والبيئية والاستثمار بالمركز، والعميد عبد الرحمن مسعد بحيبح، وسالم القادري، مدير مكتب رئيس المركز بالقاهرة، ومصطفى محمود، مدير إدارة العلاقات العامة لدى المركز.