هيئة علماء اليمن تدعو اليمنيين للوقوف صفاً واحداً لمواجهة الحوثيين وتدين الجريمة البشعة بحق الشيخ والمربي صالح حنتوس

الأربعاء 02 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ناشدت هيئة علماء اليمن أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم "التوحد والوقوف صفاً واحداً لمواجهة، العصابة الحوثية المتمردة، ، وتحرير ما تبقى من أرض الوطن من سيطرتها"، داعية إلى "مواقف جادة" في الداخل والخارج لوقف الجرائم والإفراج عن المختطفين وتأمين الحماية للدعاة.

وأدانت الهيئة "الجريمة البشعة" التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق الشيخ المربي ومعلم القرآن صالح حنتوس في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، مساء أمس الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن مسلحي الحوثي حاصروا منزل الشيخ حنتوس وقصفوه بالأسلحة الثقيلة وأضرموا النار فيه، ما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته، معتبرة أن "هذا المشهد يعبر عن مدى حقد هذه المليشيا وعدائها لدين الله، وحربها على العلماء والدعاة وبيوت الله".

وأضاف البيان أن الشيخ الراحل أفنى حياته في خدمة القرآن الكريم وتعليم الأجيال، وظل مثالاً للإصلاح والورع، لكن الحوثيين استهدفوه بعد سنوات من التضييق والابتزاز.

وأعلنت الهيئة "استنكارها الشديد لهذه الجريمة الغادرة"، وحمّلت جماعة الحوثي "المسؤولية الشرعية والجنائية الكاملة" للجرائم والانتهاكات، مؤكدة أن استهداف العلماء يدخل ضمن "مخطط ممنهج للنيل من هوية الشعب اليمني وعقيدته الصحيحة".

ودعا البيان العلماء والدعاة إلى الصمود والثبات، كما حث القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الشرعية على حماية العلماء وإنهاء الانقلاب الحوثي.

واختتمت الهيئة بيانها بالدعاء للشيخ صالح حنتوس بالرحمة والقبول في الشهداء، ولزوجته بالشفاء العاجل، مؤكدة أن "هذه الجرائم تكشف زيف شعارات الحوثيين وبعدهم عن قيم الإسلام والسلام".