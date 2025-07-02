تهديد ووعيد اسرائيلي أمريكي بضرب الحوثيين كما إيران وتلويح بقاذفات الشبح

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توعد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الحوثيين بـ"ضربات" مشابهة للتي تم توجيهها إلى إيران، وذلك بعد اعتراض صاروخ أطلقته الجماعة على إسرائيل، يوم الثلاثاء.
وقال كاتس: ''بعد أن ضربنا "رأس الأفعى" في طهران سنضرب الحوثيين في صنعاء أيضًا، والقانون الذي يطبق في اليمن هو نفسه في إيران.
مضيفا:'' ومن يمد يده إلى إسرائيل ستُقطع''، حد تعبيره.
فيما قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن الوقت حان لكي تزور قاذفات B-2 الأميركية اليمن.