تهديد ووعيد اسرائيلي أمريكي بضرب الحوثيين كما إيران وتلويح بقاذفات الشبح

الأربعاء 02 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توعد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الحوثيين بـ"ضربات" مشابهة للتي تم توجيهها إلى إيران، وذلك بعد اعتراض صاروخ أطلقته الجماعة على إسرائيل، يوم الثلاثاء.

وقال كاتس: ''بعد أن ضربنا "رأس الأفعى" في طهران سنضرب الحوثيين في صنعاء أيضًا، والقانون الذي يطبق في اليمن هو نفسه في إيران.

مضيفا:'' ومن يمد يده إلى إسرائيل ستُقطع''، حد تعبيره.

فيما قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن الوقت حان لكي تزور قاذفات B-2 الأميركية اليمن.