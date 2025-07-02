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ترامب يعلن قرارا هاما بشأن الحرب على غزة ويؤكد موافقة إسرائيل على وقفها بمقترح مصري قطري

الأربعاء 02 يوليو-تموز 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما".

وأضاف: "خلال الستين يوما سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب، الاقتراح النهائي سيقدم من قبل القطريين والمصريين الذين عملوا بجد للمساعدة في إحلال السلام".

وتابع الرئيس الأمريكي: "عقد ممثلو إدارتي اجتماعا طويلا ومثمرا مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة".

وأعرب عن أمله بأن "تقبل "حماس" الصفقة من أجل الخير في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى إنه إن "لم تقبل "حماس" الصفقة ستزداد الأمور سوءا

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