إنهيار متواصل للعملة الوطنية ..و الدولار يتجاوز 2700 ريال في المناطق المحررة

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تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، تفاوتاً كبيراً بين العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، في ظل استمرار الانقسام الاقتصادي وتدهور العملة.
في عدن، سجلت الأسعار الآتي:
الريال السعودي:
شراء: 714 ريال
بيع: 719 ريال
الدولار الأمريكي:
شراء: 2720 ريال
بيع: 2752 ريال
أما في صنعاء، فجاءت الأسعار على النحو التالي:
الريال السعودي:
شراء: 140 ريال
بيع: 140.5 ريال
الدولار الأمريكي:
شراء: 535 ريال
بيع: 540 ريال
ويعكس هذا التفاوت الحاد في أسعار الصرف الانقسام النقدي بين مناطق الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين، في وقت يعاني فيه اليمنيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة بفعل استمرار الحرب والانهيار المالي.