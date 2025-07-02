إنهيار متواصل للعملة الوطنية ..و الدولار يتجاوز 2700 ريال في المناطق المحررة

الأربعاء 02 يوليو-تموز 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

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تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، تفاوتاً كبيراً بين العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، في ظل استمرار الانقسام الاقتصادي وتدهور العملة.

في عدن، سجلت الأسعار الآتي:

الريال السعودي:

شراء: 714 ريال

بيع: 719 ريال

الدولار الأمريكي:

شراء: 2720 ريال

بيع: 2752 ريال

أما في صنعاء، فجاءت الأسعار على النحو التالي:

الريال السعودي:

شراء: 140 ريال

بيع: 140.5 ريال

الدولار الأمريكي:

شراء: 535 ريال

بيع: 540 ريال

ويعكس هذا التفاوت الحاد في أسعار الصرف الانقسام النقدي بين مناطق الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين، في وقت يعاني فيه اليمنيون من أوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة بفعل استمرار الحرب والانهيار المالي.