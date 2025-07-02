إنهيار متواصل للعملة الوطنية ..و الدولار يتجاوز 2700 ريال في المناطق المحررة واشنطن تعلن بسحب جنسيات ملايين المتجنسين: توجيهات جديدة تثير الذعر والجدل جماعة الحوثي تعلن قصف إسرائيل بصاروخ فرط صوتي وطائرات مسيرة: بن جوريون يتوقف وسفارة واشنطن تلوّح بالقصف ميزة جديدة طال انتظارها في واتساب.. تعرّف عليها حرب جديدة قد تنفجر في الساعات القادمة وواشنطن تلوّح بقاذفات B-2لدعم ضربات الحوثي فرنسا تواصل انسحابها من ثاني دولة بالعالم وتسلم قواعدها العسكرية التي كانت تستخدمها الحقائب تملأ بملايين الدولارات.. عمليات تهريب الأموال مستمرة عبر مطار عربي ملفات عالقة وقضايا عاجلة تسرع بعقد لقاء استثنائي بين رئاسة مجلس النواب ورئيس الوزراء رئيس الوزراء يجدد للمبعوث الدولي التزامات الحكومة اليمنية بخصوص السلام .. تفاصيل لقاء بن بريك بغروندبرغ اجتماع في الحديدة يدعو لفتح طريق ''حيس -الجراحي'' ويطالب مجلس القيادة استكمال تحرير المحافظة وموانئها من قبضة الحوثيين
في تصعيد عسكري لافت، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الثلاثاء، عن تنفيذها هجمات نوعية استهدفت مواقع استراتيجية داخل إسرائيل، من بينها مطار بن جوريون قرب تل أبيب، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، إلى جانب ثلاث طائرات مسيّرة استهدفت مناطق يافا، عسقلان، وأم الرشراش.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن الهجمات حققت "أهدافها بدقة"، مؤكداً أن القصف تسبب في حالة هلع داخل إسرائيل، و"فرار الملايين من المستوطنين إلى الملاجئ"، فضلاً عن توقف حركة الطيران في مطار بن جوريون.
وأضاف سريع أن هذه العمليات تأتي رداً على "جرائم الإبادة الجماعية بحق أهلنا في غزة"، مشدداً على استمرار الدعم العسكري حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض أحد الصواريخ الباليستية القادمة من اليمن، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل.
وفي أول تعليق أمريكي على الهجمات، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي: "ربما آن الأوان لقاذفات B-2 أن تقوم بزيارة إلى اليمن"، مضيفاً أن من الخطأ الاعتقاد بأن تهديد الصواريخ أصبح من الماضي.
يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من العمليات التي ينفذها الحوثيون دعماً لغزة، وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.