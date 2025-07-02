جماعة الحوثي تعلن قصف إسرائيل بصاروخ فرط صوتي وطائرات مسيرة: بن جوريون يتوقف وسفارة واشنطن تلوّح بالقصف

الأربعاء 02 يوليو-تموز 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -متابعات

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في تصعيد عسكري لافت، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الثلاثاء، عن تنفيذها هجمات نوعية استهدفت مواقع استراتيجية داخل إسرائيل، من بينها مطار بن جوريون قرب تل أبيب، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، إلى جانب ثلاث طائرات مسيّرة استهدفت مناطق يافا، عسقلان، وأم الرشراش.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن الهجمات حققت "أهدافها بدقة"، مؤكداً أن القصف تسبب في حالة هلع داخل إسرائيل، و"فرار الملايين من المستوطنين إلى الملاجئ"، فضلاً عن توقف حركة الطيران في مطار بن جوريون.

وأضاف سريع أن هذه العمليات تأتي رداً على "جرائم الإبادة الجماعية بحق أهلنا في غزة"، مشدداً على استمرار الدعم العسكري حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض أحد الصواريخ الباليستية القادمة من اليمن، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل.

وفي أول تعليق أمريكي على الهجمات، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي: "ربما آن الأوان لقاذفات B-2 أن تقوم بزيارة إلى اليمن"، مضيفاً أن من الخطأ الاعتقاد بأن تهديد الصواريخ أصبح من الماضي.

يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من العمليات التي ينفذها الحوثيون دعماً لغزة، وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.