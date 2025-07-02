حرب جديدة قد تنفجر في الساعات القادمة وواشنطن تلوّح بقاذفات B-2لدعم ضربات الحوثي

الأربعاء 02 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

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في تصعيد جديد يهدد بتوسيع رقعة الحرب في المنطقة، توعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليمن بمصير مماثل لما تعرضت له إيران مؤخراً، عقب إعلان جيش الاحتلال اعتراض صاروخ قادم من اليمن، في أول هجوم منذ ثلاثة أيام.

وقال كاتس في بيان صدر عن مكتبه: "كما ضربنا رأس الأفعى في طهران، سنضرب الحوثيين في اليمن. كل من يعتدي على إسرائيل سيُقطع يده"، في تهديد مباشر يعكس توجهًا نحو فتح جبهة عسكرية جديدة.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوماً استمر 12 يوماً ضد إيران في يونيو الماضي، بمشاركة أمريكية، استهدفت منشآت نووية وقادة عسكريين، وردّت طهران حينها بضرب قواعد ومراكز عسكرية إسرائيلية.

لاحقاً، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيرانية وأعلنت وقف برنامجها النووي، ما أدى إلى رد إيراني استهدف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، قبل أن تتوصل واشنطن وتل أبيب إلى هدنة مؤقتة مع طهران في 24 يونيو.

وفي ذات السياق، أبدى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، دعمه لتوجيه ضربات جوية لليمن، مغرداً عبر منصة "إكس": "ربما حان وقت زيارة قاذفات B-2 لليمن"، في إشارة إلى القاذفات التي استخدمتها واشنطن في الهجوم على إيران.

يأتي ذلك بعد إعلان جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن عن تنفيذ هجوم صاروخي على مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، زاعمة إصابة الهدف بدقة وتعطيل حركة المطار.

كما أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، تنفيذ ثلاث ضربات بطائرات مسيّرة على "أهداف حساسة" في يافا وعسقلان وإيلات، مؤكداً أن هذه العمليات تأتي "إسناداً للشعب الفلسطيني".

وتستمر جماعة الحوثي في إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، معلنة دعمها لغزة التي تتعرض لحرب إبادة شاملة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 191 ألف شهيد وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين والنازحين، وسط تجاهل كامل لأوامر محكمة العدل الدولية والنداءات الدولية لوقف العدوان.