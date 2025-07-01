إيران تعلن حصيلة جديدة وكبيرة بعدد قتلاها والمصابين في الهجمات الإسرائيلية

الثلاثاء 01 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفاد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند اليوم الثلاثاء، بأن حصيلة القتلى في إيران جراء الهجمات الإسرائيلية ارتفعت إلى 950 شخصاً، فيما أصيب نحو 5 آلاف آخرين.

ونقلت وكالة أنباء "دفا برس" عن كوليوند قوله: "لقي 950 من مواطنينا حتفهم نتيجة العدوان الأخير للنظام الصهيوني على بلدنا، من بين القتلى 102 امرأة و38 طفلاً، وأصيب نحو 5 آلاف شخص، 70% منهم مدنيون".

وفي 30 يونيو (حزيران)، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، أصغر جهانجير، عن مقتل 935 شخصاً.

وأفاد كوليوند بأن 377 مبنى سكنياً دمر وتضرر 2160 مبنى آخر نتيجة الهجمات الإسرائيلية، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.

في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن 5646 إيرانيا أصيبوا في الضربات الإسرائيلية على إيران.

وليلة 13 يونيو (حزيران)، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، وبعد أقل من يوم، شنت إيران هجوماً مضاداً.

وفي مساء 23 يونيو (حزيران)، شنت طهران هجوماً صاروخياً على قاعدة العديد الجوية في قطر التي تعد أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط،، وأكدت السلطات الأميركية عدم وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار الكامل، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 24 يونيو (حزيران).