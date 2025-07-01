دولة في الخليج تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية

الثلاثاء 01 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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سجلت السعودية أعلى درجات حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنه الخبير الفلكي خالد الزعاق، مشيرا إلى أن القياسات تمت في الظل وفق المعايير المناخية الدولية.

وبحسب البيانات المنشورة، تصدر مطار الملك فهد الدولي بالدمام القائمة بدرجة حرارة بلغت 49.3 مئوية، فيما حل مطار الكويت الدولي ثانيا بدرجة حرارة 49 مئوية، وجاءت الأحساء في المركز الثالث بتسجيلها 48.1 مئوية.

وتعكس هذه الأرقام تصاعد موجة الحر في منطقة الخليج خلال فصل الصيف، في وقت تتخذ فيه الجهات المختصة إجراءات احترازية للتعامل مع الأجواء شديدة الحرارة، بما يشمل تنبيهات لعموم السكان والعمال في المواقع المكشوفة.