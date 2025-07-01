مليشيا الحوثي تقصف منزل أحد شيوخ العلم وتشعل فيه النيران بعد محاصرته ومداهمته بسبب تدريسه للقران الكريم إيران تعلن حصيلة جديدة وكبيرة بعدد قتلاها والمصابين في الهجمات الإسرائيلية دولة في الخليج تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية خطوة ممتازة لتحسين الوضع الإقتصادي.. مصافي عدن تعود جزئيًا للعمل بعد 10 سنوات من التوقف تقرير أممي يحذر: ''اليمن على شفا مجاعة تهدد حياة الملايين وهذه المناطق الأكثر تضرراً'' هل يشمل قرار واشنطن رفع العقوبات عن سوريا النظام السابق وداعميه؟ الهلال السعودي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويُقصي مان سيتي من كأس العالم للأندية المبعوث الأممي يدلي بتصريح فور وصوله العاصمة عدن.. ماذا قال؟ تحذيرات أمريكية لحزب الله.. لا تُغضبوا ترامب وانزعوا السلاح فوراً مأرب: دار الرحمة لرعاية وتأهيل الأيتام يُقيم حفله التكريمي الأول لخريجي الدفعة الأولى
سجلت السعودية أعلى درجات حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنه الخبير الفلكي خالد الزعاق، مشيرا إلى أن القياسات تمت في الظل وفق المعايير المناخية الدولية.
وبحسب البيانات المنشورة، تصدر مطار الملك فهد الدولي بالدمام القائمة بدرجة حرارة بلغت 49.3 مئوية، فيما حل مطار الكويت الدولي ثانيا بدرجة حرارة 49 مئوية، وجاءت الأحساء في المركز الثالث بتسجيلها 48.1 مئوية.
وتعكس هذه الأرقام تصاعد موجة الحر في منطقة الخليج خلال فصل الصيف، في وقت تتخذ فيه الجهات المختصة إجراءات احترازية للتعامل مع الأجواء شديدة الحرارة، بما يشمل تنبيهات لعموم السكان والعمال في المواقع المكشوفة.