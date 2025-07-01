خطوة ممتازة لتحسين الوضع الإقتصادي.. مصافي عدن تعود جزئيًا للعمل بعد 10 سنوات من التوقف تقرير أممي يحذر: ''اليمن على شفا مجاعة تهدد حياة الملايين وهذه المناطق الأكثر تضرراً'' هل يشمل قرار واشنطن رفع العقوبات عن سوريا النظام السابق وداعميه؟ الهلال السعودي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويُقصي مان سيتي من كأس العالم للأندية المبعوث الأممي يدلي بتصريح فور وصوله العاصمة عدن.. ماذا قال؟ تحذيرات أمريكية لحزب الله.. لا تُغضبوا ترامب وانزعوا السلاح فوراً مأرب: دار الرحمة لرعاية وتأهيل الأيتام يُقيم حفله التكريمي الأول لخريجي الدفعة الأولى كيف علق ميسي على الهزيمة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان؟ أكبر خرق أمني في التاريخ .. اختراق 16 مليار كلمة مرور وأسماء مستخدمين هل بياناتك الشخصية محميية؟ الذهب يغير اتجاهه ويسجل إرتفاعا مفاجئاً مدعوماً بضعف الدولار
أعلنت شركة مصافي عدن، جنوب اليمن، اليوم الثلاثاء عن استئناف جزئي للعمل في وحدات الإنتاج، بعد توقف دام نحو عشر سنوات.
وبدأت المصافي، أعمال تشغيل وحدة إنتاج الإسفلت، ويجري حاليًا تأهيل وحدة تكرير الديزل والمازوت بطاقة تصل إلى 6,000 برميل يوميًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومية لإعادة تنشيط قطاع الطاقة، وتحسين الخدمات الأساسية، في ظل تطلعات واسعة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.