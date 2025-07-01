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خطوة ممتازة لتحسين الوضع الإقتصادي.. مصافي عدن تعود جزئيًا للعمل بعد 10 سنوات من التوقف

الثلاثاء 01 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت شركة مصافي عدن، جنوب اليمن، اليوم الثلاثاء عن استئناف جزئي للعمل في وحدات الإنتاج، بعد توقف دام نحو عشر سنوات.

 وبدأت المصافي، أعمال تشغيل وحدة إنتاج الإسفلت، ويجري حاليًا تأهيل وحدة تكرير الديزل والمازوت بطاقة تصل إلى 6,000 برميل يوميًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومية لإعادة تنشيط قطاع الطاقة، وتحسين الخدمات الأساسية، في ظل تطلعات واسعة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

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