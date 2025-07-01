تقرير أممي يحذر: ''اليمن على شفا مجاعة تهدد حياة الملايين وهذه المناطق الأكثر تضرراً''

الثلاثاء 01 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 138

كشف تقرير جديد صادر عن مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن اليمن يواجه أزمة غذائية غير مسبوقة، وسط تدهور اقتصادي وانخفاض حاد في المساعدات.

وبحسب التقرير، فإن أكثر من 18 مليون شخص – أي نحو 52% من السكان في المناطق المشمولة – سيواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي خلال الفترة من مايو 2025 حتى فبراير 2026، بينهم 5.5 ملايين في حالة طوارئ غذائية، و41 ألفًا مهددون بكارثة مجاعة مباشرة.

وحذر التقرير من أن مديريات عبس وكُشر (حجة)، الزهرة (الحديدة)، والعشة (عمران) هي الأكثر تضررًا، إلى جانب مناطق مرشحة للتدهور مثل الظاهر (صعدة) وسُوير (عمران) إذا استمر التصعيد وتقييد المساعدات.

التقرير دق ناقوس الخطر، داعيًا إلى تحرك عاجل لتفادي كارثة إنسانية تهدد أرواح الملايين في اليمن.