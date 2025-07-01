تقرير أممي يحذر: ''اليمن على شفا مجاعة تهدد حياة الملايين وهذه المناطق الأكثر تضرراً'' هل يشمل قرار واشنطن رفع العقوبات عن سوريا النظام السابق وداعميه؟ الهلال السعودي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويُقصي مان سيتي من كأس العالم للأندية المبعوث الأممي يدلي بتصريح فور وصوله العاصمة عدن.. ماذا قال؟ تحذيرات أمريكية لحزب الله.. لا تُغضبوا ترامب وانزعوا السلاح فوراً مأرب: دار الرحمة لرعاية وتأهيل الأيتام يُقيم حفله التكريمي الأول لخريجي الدفعة الأولى كيف علق ميسي على الهزيمة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان؟ أكبر خرق أمني في التاريخ .. اختراق 16 مليار كلمة مرور وأسماء مستخدمين هل بياناتك الشخصية محميية؟ الذهب يغير اتجاهه ويسجل إرتفاعا مفاجئاً مدعوماً بضعف الدولار ملياردير أوروبي شهير يغادر لندن وينقل أعماله إلى الإمارات
كشف تقرير جديد صادر عن مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن اليمن يواجه أزمة غذائية غير مسبوقة، وسط تدهور اقتصادي وانخفاض حاد في المساعدات.
وبحسب التقرير، فإن أكثر من 18 مليون شخص – أي نحو 52% من السكان في المناطق المشمولة – سيواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي خلال الفترة من مايو 2025 حتى فبراير 2026، بينهم 5.5 ملايين في حالة طوارئ غذائية، و41 ألفًا مهددون بكارثة مجاعة مباشرة.
وحذر التقرير من أن مديريات عبس وكُشر (حجة)، الزهرة (الحديدة)، والعشة (عمران) هي الأكثر تضررًا، إلى جانب مناطق مرشحة للتدهور مثل الظاهر (صعدة) وسُوير (عمران) إذا استمر التصعيد وتقييد المساعدات.
التقرير دق ناقوس الخطر، داعيًا إلى تحرك عاجل لتفادي كارثة إنسانية تهدد أرواح الملايين في اليمن.