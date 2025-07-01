هل يشمل قرار واشنطن رفع العقوبات عن سوريا النظام السابق وداعميه؟

الثلاثاء 01 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات المفروض على سوريا وحالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بها، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الأمر التنفيذي يسمح بتخفيف بعض قيود التصدير إلى سوريا، في خطوة تأتي لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا.

وأكد أن العقوبات ستظل سارية على النظام السابق وداعميه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش الإرهابي والمنظمات التابعة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن واشنطن ستبحث أيضًا في الأمم المتحدة آليات إضافية لتخفيف العقوبات عن الشعب السوري، في إطار جهودها لزيادة الدعم الإنساني وتمهيد الطريق أمام تعاون دولي موسع يسهم في التعافي والسلام المستدامين.

فيما قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني "ان هذا القرار يمثل "نقطة تحول مهمة من شأنها أن تسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي".