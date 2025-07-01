الهلال السعودي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويُقصي مان سيتي من كأس العالم للأندية

الثلاثاء 01 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بلغ الهلال السعودي الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوز دراماتيكي على مانشستر سيتي الإنكليزي 4-3 بعد التمديد، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في مواجهة أقيمت فجر الثلاثاء على ملعب "كامبينغ وورلد ستاديوم" في أورلاندو بامريكا.

تقدّم سيتي مبكرا عبر البرتغالي برناردو سيلفا (9)، لكن الهلال قلب النتيجة بهدفين من البرازيلي ماركوس ليوناردو (46) ومالكوم (52). وعادل النروجي إرلينغ هالاند النتيجة للفريق الإنكليزي (55)، قبل أن يُضيف كل من السنغالي كاليدو كوليبالي (94) والبديل فيل فودن (104) هدفًا لكل طرف في الشوط الإضافي. وقبل النهاية بدقائق، عاد ليوناردو ليهز الشباك مجددًا بهدف رابع قاتل (112)، منح الفريق السعودي بطاقة التأهل.

وبهذا الفوز، يضرب الهلال موعدًا في ربع النهائي مع فلوميننسي البرازيلي، الذي أقصى إنتر ميلان الإيطالي في مباراة أخرى أقيمت في اليوم نفسه.

ونجح فلومينينسي البرازيلي في بلوغ الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جرى على ملعب "بانك أوف أمريكا" في شارلوت.

وافتتح الأرجنتيني جيرمان كانو التسجيل في الدقيقة الثالثة، مستفيدا من تمريرة الكولومبي جون أرياس، وأضاف البديل هيركوليس بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، مؤكدا تأهل بطل كوبا ليبرتادوريس 2023.

ويمتلك فلومينينسي الآن أطول سلسلة لا هزيمة بين أندية البطولة، بعدم تلقيه أي خسارة منذ كانون الثاني/يناير الماضي، بينما عاش إنتر خيبة جديدة بعد موسم مخيّب للآمال بدأ بخسارة نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جرمان، وانتهى بالخروج من ثمن نهائي كأس العالم للأندية.