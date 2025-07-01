المبعوث الأممي يدلي بتصريح فور وصوله العاصمة عدن.. ماذا قال؟

الثلاثاء 01 يوليو-تموز 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مساء الإثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في إطار مساعيه لتحريك عملية السلام واستئناف المشاورات مع الأطراف اليمنية.

وقال غروندبرغ في تصريح صحفي لدى وصوله: "أنا سعيد جداً بعودتي إلى اليمن هذا المساء، وأتطلع غداً لإجراء محادثات جادة ومعمّقة مع الأطراف اليمنية".

وأشار المبعوث الأممي إلى أن زيارته تأتي في ظل "وضع إقليمي متدهور خلال الأشهر الماضية"، مؤكداً أن هذه التطورات زادت من تعقيد جهود الأمم المتحدة في السعي نحو سلام عادل ومستدام في اليمن.

وأضاف: "ورغم كل التحديات، لاحظنا أن الوضع داخل اليمن لا يزال هادئاً نسبياً، وأرى في ذلك إشارة تدفعنا إلى مضاعفة الجهود".

وشدد غروندبرغ على أهمية السعي المشترك لإيجاد حلول مستدامة للوضع الاقتصادي، وتعزيز الأمن الداخلي، مؤكداً ضرورة اتخاذ قرارات فاعلة من جميع الأطراف اليمنية لدفع البلاد خارج حالة الجمود والتوجه نحو تسوية شاملة تُنهي سنوات الحرب.