مأرب: دار الرحمة لرعاية وتأهيل الأيتام يُقيم حفله التكريمي الأول لخريجي الدفعة الأولى

الإثنين 30 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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أقام دار الرحمة لرعاية وتأهيل الأيتام بمحافظة مأرب حفله التكريمي الأول لخريجي الدفعة الأولى من طلابه، وسط أجواء احتفالية مؤثرة، وبحضور عدد من قيادات السلطة المحلية، إلى جانب شخصيات اجتماعية وعسكرية بارزة.

وفي مستهل الحفل، ألقى مدير الدار، أكرم النجار، كلمة رحّب فيها بالحضور، مؤكداً أن الدار قدّم رعاية متكاملة للأيتام شملت الجوانب المعنوية والدعم النفسي، بالإضافة إلى التربية والتعليم، بما يعزز بناء شخصياتهم وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.

ودعا النجار الجهات الرسمية والمجتمعية إلى مضاعفة الجهود في دعم الأيتام، وتوفير الرعاية المادية والمعنوية الكافية لضمان مستقبل آمن ومستقر لهم.

من جانبه، كشف مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب، عبدالحكيم القيسي، أن الحرب خلفت أكثر من 16 ألف يتيم في المحافظة، ما يتطلب تكاتفاً واسعاً من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة هذا التحدي الإنساني.

وأشاد القيسي بالدور الذي يقوم به دار الرحمة، وجهوده المستمرة في رعاية الأيتام، وتوفير بيئة تربوية آمنة تضمن نشأتهم السليمة بعيداً عن الأفكار الهدامة التي تهدد السلم الاجتماعي، داعياً المنظمات المحلية والدولية إلى تعزيز دعمها لهذه الفئة، وتبني برامج نوعية تضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً واعداً.

واختُتم الحفل بتكريم المدرسين والحفاظ والخريجين من الدار، وتوزيع الجوائز والشهادات على الطلاب.