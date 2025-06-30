كيف علق ميسي على الهزيمة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان؟

الإثنين 30 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تحسر النجم العالمي ليونيل ميسي على تفريط انتر ميامي في التقدم أمام بالميراس والتعادل بهدفين لكل فريق في دوري المجموعات ما جعله يواجه بطل أبطال أوروبا في مواجهة صعبة أدت إلى خسارة فريق ميسى برباعية نظيفة، وذلك في أول رد فعل على الإقصاء من المونديال.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة "دي إسبورتس" بعد المباراة: "باريس سان جيرمان فريق قوي، وهم أبطال دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، يقدمون مستوى رائعاً، وكنت أتوقع مواجهة صعبة مثل هذه".

وأضاف: "دخلنا المباراة ونحن ندرك صعوبتها، وبذلنا ما في وسعنا، أعتقد أننا قدمنا أداء مشرفاً وتركنا بصمة جيدة في البطولة".

وتحسر ميسي على التعادل أمام بالميراس الذي وضعه في مواجهة باريس سان جيرمان "كانت لدينا مرارة بعد التعادل في مباراة بالميراس، كنا متقدمين 2-0، لكننا لم نحافظ على النتيجة، وتعادلوا معنا، وهذا ما وضعنا في مواجهة صعبة أمام باريس، لا أوجه اللوم لأحد، لكننا وضعنا أنفسنا في موقف معقد. التقدم بهدفين ثم التعادل في الدقائق العشر الأخيرة كان محبطا للغاية".

وأضاف: "لقد نافسنا بقوة، لكن الآن انتهى مشوارنا في كأس العالم للأندية، وعلينا التركيز على بقية مباريات الدوري".

وعلق ميسي على علاقته بلاعبي باريس سان جيرمان الذي كان لاعباً سابقاً فيه: "تربطني علاقة طيبة بزملائي السابقين في باريس، قضيت معهم عامين رائعين، ولا تزال علاقتي جيدة ببعضهم ممن استمروا في الفريق، رغم أن القليل منهم فقط لا يزالون هناك، إلا أنني ممتن للطريقة التي عاملوني بها، وسأظل أحتفظ بذكريات جميلة من تلك الفترة".

وعقب المباراة نشر لوكاس هيرنانديز صورة له مع ميسي من المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاحد في دور الـ 16 من بطولة مونديال الاندية وكتب : "اسطورة".

وعن مستقبل ميسي مع انتر ميامي قال ماهونري ميندوزا رئيس قسم الاتصالات الدولية في الدوري الأمريكي، في تصريحات نشرتها صحيفة " سبورت" الكتالونية، إن ميسي مستمر مع إنتر ميامي وخاصة وأن عقده ينتهي في ديسمبر 2025 المقبل