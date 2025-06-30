أكبر خرق أمني في التاريخ .. اختراق 16 مليار كلمة مرور وأسماء مستخدمين هل بياناتك الشخصية محميية؟

الإثنين 30 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بعدما تم الكشف مؤخراً عن أكبر عملية خرق أمني في التاريخ طالت 16 مليار كلمة مرور تسريب لكلمات المرور وأسماء مستخدمين تخص شركات تقنية عملاقة مثل أبل وفيسبوك وجوجل، إلى جانب منصات أخرى كـGitHub وTelegram وبعض الخدمات الحكومية، في عملية قرصنة لم يسبق لها مثيل، بات ملحاً معرفة هل بياناتنا الشخصية في أمان، أم حساباتنا مخترقة ضمن هذه المليارات.

وقدم موقع "تايمز ناو"، بعض الطرق الفعالة لمعرفة البيانات المسرّبة، وكيفية حماية الحسابات الشخصية وفق سكاي نيوز:

-مدقق كلمات المرور في "غوغل كروم"

توفر شركة "غوغل" أداة Password Checkup، والتي تقوم بفحص معلومات تسجيل الدخول، وترسل تنبيهات في حال تم اختراقها.

كما تساعد هذه الأداة في التعرف على كلمات المرور الضعيفة أو المعاد استخدامها، وتقترح بدائل أقوى.

-أداة مراقبة كلمات المرور في "مايكروسوفت إيدج"

تقدم "مايكروسوفت" أداة Password Monitor، والتي تقارن بين البيانات المسرّبة وبيانات المستخدم.

وفي حال وجود أي تشابه، تقوم الأداة بإرسال تحذيرات وتنبيهات فورية.

استخدام موقع "Have I Been Pwned"

يوفر الموقع أداة مجانية وموثوقة، يمكن من خلالها التحقق فيما إذا كان البريد الإلكتروني أو كلمة المرور قد ظهرا في تسريبات سابقة.

تغيير كلمات المرور

قال الخبراء إن عملية القرصنة التاريخية لكلمات المرور أكدت على ضرورة تحديث كلمات المرور بانتظام واعتماد إجراءات أمنية صارمة، مثل المصادقة متعددة العوامل، أو دمج كلمة المرور مع وسيلة تحقق أخرى، مثل رمز يُرسل عبر رسالة نصية من الهاتف. ومن الإجراءات الأخرى الموصى بها استخدام مفاتيح المرور، وهي طريقة لا تتطلب كلمات مرور، وتدعمها جوجل وشركة ميتا، مالكة فيسبوك