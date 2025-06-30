عيدروس الزبيدي يحول 20 مليون دولار من حساب حكومي الى حساب خاص في لندن

الإثنين 30 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت مصادر حكومية عن قيام عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي بتحويل مبلغ 20 مليون دولار من حساب لجنة الإيرادات الحكومية التي يرأسها إلى حساب خاص في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت المصادر إن الزبيدي، الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات واللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية، وجّه وزارة المالية بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي تابع له في لندن، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من شح الموارد، وفق ما نقلته قناة بلقيس.