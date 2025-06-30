مزاد بنكي لبيع 30 مليون دولار بعدن ودعوة للراغبين

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أعلن البنك المركزي بعدن، الاثنين، عن فتح المزاد رقم (15- 2025)، لبيع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي.
وحدد البنك يوم الثلاثاء المقبل،8 يوليو، موعدا للمزاد.
ودعا البنك الراغبين بالمشاركة إلى تقديم عطاءاتهم عبر منصة Refinitiv الإلكترونية، فيما يقوم البنك بتقديم العطاءات نيابة عن من ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المنصة، شريطة تقديم طلب رسمي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
وحدد البنك الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء 8 يوليو موعداً لفتح المزاد، والثانية عشر ظهرا لإغلاقه.
واشترط البنك أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار، وألّا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.