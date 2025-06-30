لليمنيين: شرط جديد للحصول على جواز السفر

الإثنين 30 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

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اشترطت مصلحة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة عدن تشترط الحصول على ''البطاقة الشخصية الإلكترونية الذكية'' لأي شخص يريد إصدار جواز سفر لأول مرة أو إجراء أي تعديلات على جوازات السفر، جاء ذبك بعد تعمم من وزير الداخلية على جميع فروع المصلحة بالجمهورية.

وكانت الوزارة قد دشنت إصدار البطاقة الإلكترونية الذكية بعدن في 30 نوفمبر ٬2023 قبل أن تعممها على المحافظات لاحقًا٬ وتوجه باعتمادها في كافة المعاملات الرسمية والتجارية والخدمية.

الداخلية شددت في ديسمبر 2024 على إلزام المواطنين استخراج البطاقة الإلكترونية الذكية مع تمديد التعامل بالبطاقة القديمة لفترة ستة أشهر.