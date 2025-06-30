آخر الاخبار

لليمنيين: شرط جديد للحصول على جواز السفر إيران تحدد شروطها للعودة إلى طاولة ترامب وتكشف رسائل أمريكية بشأن خامنئي تحرّك حاسم يُنقذ الموقف: المحرمي يوجّه بالإفراج عن عشرات مقطورات الغاز ويُنهي أزمة خانقة في أبين إيران تنقل مصانع الكبتاغون من سوريا إلى اليمن عبر الحوثيين… خطة لإغراق الخليج بالمخدرات اليمن يوجّه ضربة قاصمة لإرهاب الحوثي و«القاعدة» و«داعش».. تفكيك شبكة خطيرة تورطت باغتيالات وتفجيرات الذهب يلتقط أنفاسه بعد هبوط حاد مدعوماً بتراجع الدولار وتحسّن الآفاق العالمية** صرخات خلف القضبان.. تحالفات حقوقية تكشف مآسي النساء في سجون الحوثيين رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات يبحث في القاهرة تعزيز التعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية. قطر تدخل سباق تنظيم كأس العالم للأندية 2029   ترمب ينجح في منع الجنسية بالولادة

لليمنيين: شرط جديد للحصول على جواز السفر

الإثنين 30 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن
عدد القراءات 119

اشترطت مصلحة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة عدن تشترط الحصول على ''البطاقة الشخصية الإلكترونية الذكية'' لأي شخص يريد إصدار جواز سفر لأول مرة أو إجراء أي تعديلات على جوازات السفر، جاء ذبك بعد تعمم من وزير الداخلية على جميع فروع المصلحة بالجمهورية.

وكانت الوزارة قد دشنت إصدار البطاقة الإلكترونية الذكية بعدن في 30 نوفمبر ٬2023 قبل أن تعممها على المحافظات لاحقًا٬ وتوجه باعتمادها في كافة المعاملات الرسمية والتجارية والخدمية.

الداخلية شددت في ديسمبر 2024 على إلزام المواطنين استخراج البطاقة الإلكترونية الذكية مع تمديد التعامل بالبطاقة القديمة لفترة ستة أشهر.

إقراء أيضاً
تحرّك حاسم يُنقذ الموقف: المحرمي يوجّه بالإفراج عن عشرات مقطورات الغاز ويُنهي أز
إيران تنقل مصانع الكبتاغون من سوريا إلى اليمن عبر الحوثيين… خطة لإغراق الخليج با
اليمن يوجّه ضربة قاصمة لإرهاب الحوثي و«القاعدة» و«داعش».. تفكيك شبكة خطيرة تورطت
صرخات خلف القضبان.. تحالفات حقوقية تكشف مآسي النساء في سجون الحوثيين
بن بريك يحاول إعادة تشغيل مصافي عدن لإنفاذ قرار مجلس الوزراء
الحكومة اليمنية توجه طلبا جديداً للإدارة الأمريكية والزنداني يصر على تمسكه بالسلا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول