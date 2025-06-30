لليمنيين: شرط جديد للحصول على جواز السفر إيران تحدد شروطها للعودة إلى طاولة ترامب وتكشف رسائل أمريكية بشأن خامنئي تحرّك حاسم يُنقذ الموقف: المحرمي يوجّه بالإفراج عن عشرات مقطورات الغاز ويُنهي أزمة خانقة في أبين إيران تنقل مصانع الكبتاغون من سوريا إلى اليمن عبر الحوثيين… خطة لإغراق الخليج بالمخدرات اليمن يوجّه ضربة قاصمة لإرهاب الحوثي و«القاعدة» و«داعش».. تفكيك شبكة خطيرة تورطت باغتيالات وتفجيرات الذهب يلتقط أنفاسه بعد هبوط حاد مدعوماً بتراجع الدولار وتحسّن الآفاق العالمية** صرخات خلف القضبان.. تحالفات حقوقية تكشف مآسي النساء في سجون الحوثيين رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات يبحث في القاهرة تعزيز التعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية. قطر تدخل سباق تنظيم كأس العالم للأندية 2029 ترمب ينجح في منع الجنسية بالولادة
اشترطت مصلحة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة عدن تشترط الحصول على ''البطاقة الشخصية الإلكترونية الذكية'' لأي شخص يريد إصدار جواز سفر لأول مرة أو إجراء أي تعديلات على جوازات السفر، جاء ذبك بعد تعمم من وزير الداخلية على جميع فروع المصلحة بالجمهورية.
وكانت الوزارة قد دشنت إصدار البطاقة الإلكترونية الذكية بعدن في 30 نوفمبر ٬2023 قبل أن تعممها على المحافظات لاحقًا٬ وتوجه باعتمادها في كافة المعاملات الرسمية والتجارية والخدمية.
الداخلية شددت في ديسمبر 2024 على إلزام المواطنين استخراج البطاقة الإلكترونية الذكية مع تمديد التعامل بالبطاقة القديمة لفترة ستة أشهر.