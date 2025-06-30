إيران تحدد شروطها للعودة إلى طاولة ترامب وتكشف رسائل أمريكية بشأن خامنئي

الإثنين 30 يونيو-حزيران 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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حددت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين، شروطها من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن طهران تلقت رسائل تفيد بأن واشنطن لا تعتزم استهداف خامنئي.

ونقلت وکالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء، عن مساعد وزير الخارجية الإيراني مجید تخت روانتشي، قوله إنه "إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في استئناف المفاوضات، فعليها أن تستبعد تماما أي هجوم آخر على إيران".

وأضاف روانتشي أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت إيران عبر وسطاء برغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لم تبد موقفا واضحا بشأن القضية بالغة الأهمية وهي الهجمات المحتملة أثناء المحادثات، كما أنه لم يتم الاتفاق على أي موعد لاستئناف محتمل للمفاوضات".

وأشار إلى أن "إيران تلقت عبر وسطاء رسائل تفيد بأن الولايات المتحدة لا تعتزم استهداف قائد الثورة بغرض تغيير النظام في إيران".

وقال روانتشي: "نحن لا نريد الحرب، بل نرغب في الحوار والدبلوماسية، لكن علينا أن نكون مستعدين وحذرين حتى لا نتفاجأ مرة أخرى".

ولفت المتحدث إلى أن "حجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني نتيجة الهجمات الأمريكية لا يزال غير معروف".

وفي هذا السياق، كتب ترامب اليوم الاثنين عبر منصته "تروث سوشيل"، إنه "لم يتحدث إلى إيران منذ أن دمر برنامجها النووي" وفق تعبيره