تحرّك حاسم يُنقذ الموقف: المحرمي يوجّه بالإفراج عن عشرات مقطورات الغاز ويُنهي أزمة خانقة في أبين

الإثنين 30 يونيو-حزيران 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -متابعات

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في خطوة حاسمة جنّبت عدداً من المحافظات اليمنية أزمة تموينية وشيكة، نجح العميد عبد الرحمن "أبو زرعة" المحرمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في إنهاء أزمة احتجاز أكثر من 50 مقطورة محملة بالغاز المنزلي، كانت عالقة منذ أيام في نقاط جباية بمحافظة أبين.

وكشفت مصادر أمنية أن المقطورات أُوقفت من قبل جهات غير رسمية فرضت إتاوات غير قانونية تجاوزت 200 ألف ريال على كل مقطورة، دون أي مستند رسمي، مما أدى إلى تعثر إمداد الغاز المنزلي في محافظات عدة، على رأسها عدن وأبين.

ومع تزايد شكاوى السائقين واستغاثات المواطنين، تدخل العميد المحرمي بسرعة، وأجرى اتصالات مباشرة مع الجهات الأمنية، وأصدر توجيهات بالإفراج الفوري عن المقطورات، لتكمل رحلتها وتصل إلى وجهاتها في الوقت المناسب.

تدخل المحرمي نال إشادة واسعة من سائقي المقطورات ورجال الأعمال، الذين أثنوا على استجابته السريعة، مؤكدين أن مبادرته ساهمت في تجنب أزمة خانقة، وحافظت على استقرار الوضع التمويني في مناطق عديدة.