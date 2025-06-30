تحرّك حاسم يُنقذ الموقف: المحرمي يوجّه بالإفراج عن عشرات مقطورات الغاز ويُنهي أزمة خانقة في أبين إيران تنقل مصانع الكبتاغون من سوريا إلى اليمن عبر الحوثيين… خطة لإغراق الخليج بالمخدرات اليمن يوجّه ضربة قاصمة لإرهاب الحوثي و«القاعدة» و«داعش».. تفكيك شبكة خطيرة تورطت باغتيالات وتفجيرات الذهب يلتقط أنفاسه بعد هبوط حاد مدعوماً بتراجع الدولار وتحسّن الآفاق العالمية** صرخات خلف القضبان.. تحالفات حقوقية تكشف مآسي النساء في سجون الحوثيين رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات يبحث في القاهرة تعزيز التعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية. قطر تدخل سباق تنظيم كأس العالم للأندية 2029 ترمب ينجح في منع الجنسية بالولادة حزب الله يستعد لتسليم سلاحه للحكومة اللبنانية.. تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي
في خطوة حاسمة جنّبت عدداً من المحافظات اليمنية أزمة تموينية وشيكة، نجح العميد عبد الرحمن "أبو زرعة" المحرمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في إنهاء أزمة احتجاز أكثر من 50 مقطورة محملة بالغاز المنزلي، كانت عالقة منذ أيام في نقاط جباية بمحافظة أبين.
وكشفت مصادر أمنية أن المقطورات أُوقفت من قبل جهات غير رسمية فرضت إتاوات غير قانونية تجاوزت 200 ألف ريال على كل مقطورة، دون أي مستند رسمي، مما أدى إلى تعثر إمداد الغاز المنزلي في محافظات عدة، على رأسها عدن وأبين.
ومع تزايد شكاوى السائقين واستغاثات المواطنين، تدخل العميد المحرمي بسرعة، وأجرى اتصالات مباشرة مع الجهات الأمنية، وأصدر توجيهات بالإفراج الفوري عن المقطورات، لتكمل رحلتها وتصل إلى وجهاتها في الوقت المناسب.
تدخل المحرمي نال إشادة واسعة من سائقي المقطورات ورجال الأعمال، الذين أثنوا على استجابته السريعة، مؤكدين أن مبادرته ساهمت في تجنب أزمة خانقة، وحافظت على استقرار الوضع التمويني في مناطق عديدة.