اليمن يوجّه ضربة قاصمة لإرهاب الحوثي و«القاعدة» و«داعش».. تفكيك شبكة خطيرة تورطت باغتيالات وتفجيرات

الإثنين 30 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

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في خطوة أمنية بالغة الأهمية، أعلنت اللجنة الأمنية العليا في اليمن تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الإرهابية المرتبطة بجماعة الحوثي وتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كانت وراء سلسلة من الهجمات والتفجيرات والاغتيالات التي استهدفت قيادات أمنية ومجتمعية،

أبرزها اغتيال مسؤول أممي وتفجير موكب محافظ عدن. جاء الإعلان خلال اجتماع أمني رفيع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وحضور كبار قادة الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث ناقش الاجتماع مستجدات الوضع الأمني، ونتائج التحقيقات والمتابعات الاستخباراتية.

وأكدت اللجنة الأمنية أن الشبكة يقودها عسكري سابق يُدعى "أمجد خالد"، ويُعد همزة وصل بين قيادات حوثية بارزة، مثل محمد عبد الكريم الغماري وعبد القادر الشامي، وبين الجماعات الإرهابية الأخرى. وقد استخدمت الشبكة وسائل توثيق للاغتيالات، وقدّمت معلومات استخباراتية للحوثيين لإسقاط مدن من الداخل.

وتم ضبط عدد كبير من المتورطين، والعثور على معامل لصناعة المتفجرات، وعبوات ناسفة وألغام، في أوكار تابعة للشبكة داخل منازل سكنية في محافظة تعز، إلى جانب اعترافات بتورطهم في عمليات اختطاف، واغتيال مسؤولين دينيين وأمنيين.

اللجنة وجّهت تحذيراً شديد اللهجة من خطورة التهاون مع العناصر الإرهابية، مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية على استعداد كامل لردع أي تهديد، بالتوازي مع تحركات دولية لملاحقة الفارّين خارج البلاد عبر الإنتربول.

وشددت على أهمية الاصطفاف الوطني لصدّ مخططات الحوثي المدعومة من إيران، داعية إلى حماية الجبهة الداخلية من محاولات إغراق اليمن في مستنقع الفوضى والإرهاب.