الذهب يلتقط أنفاسه بعد هبوط حاد مدعوماً بتراجع الدولار وتحسّن الآفاق العالمية**

الإثنين 30 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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سجّل الذهب انتعاشاً طفيفاً يوم الاثنين بعدما لامس أدنى مستوى له في أكثر من شهر، مدفوعاً بتراجع الدولار وتراجع التوترات الجيوسياسية والتجارية، مما أضعف الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

فقد ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليبلغ 3277.62 دولاراً للأوقية عند الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد هبط في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 29 مايو. أما العقود الآجلة للذهب الأميركي فقد استقرت عند 3288.90 دولار.

وأوضح كبير محللي السوق في شركة «KCM Trade» تيم ووترر أن التوقعات أصبحت أكثر تفاؤلاً بشأن المفاوضات التجارية والأحداث الإقليمية، وهو ما قلّص من جاذبية الذهب مقارنةً بالأصول ذات المخاطر الأعلى.

وفي الأسواق، صعدت الأسهم الآسيوية وارتفعت العقود الآجلة الأميركية، بينما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، وهو ما ساهم في تقليل كلفة السبائك المقومة بالدولار.

من جانب آخر، أعلنت واشنطن وبكين عن تسوية خلافاتهما حول شحنات المعادن النادرة، كما ألغت كندا ضريبة رقمية كانت موجهة ضد شركات التكنولوجيا الأميركية، مما زاد الآمال بتحقيق انفراج في الملفات التجارية.

وعلى الصعيد السياسي، ساهم وقف إطلاق النار المستمر بين إيران وإسرائيل، بعد نزاع استمر 12 يوماً، في تخفيف المخاوف الجيوسياسية، وبالتالي تقليل الإقبال على الذهب.

في المقابل، أشار المحللون إلى أن استمرار ضعف الدولار قد يدعم الذهب، لكن في حال كسر السعر حاجز 3250 دولاراً، فقد يتسارع الهبوط نحو 3200 دولار.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد شهدت ارتفاعات جماعية؛ إذ صعدت الفضة 0.5% إلى 36.14 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين 1.9% إلى 1364.74 دولاراً، بينما زاد البلاديوم 1.5% إلى 1150.50 دولاراً.