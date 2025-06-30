صرخات خلف القضبان.. تحالفات حقوقية تكشف مآسي النساء في سجون الحوثيين

الإثنين 30 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في تقرير جديد يهز الضمير الإنساني، كشفت منظمات حقوقية عن فصول مأساوية تعيشها مئات النساء اليمنيات داخل معتقلات جماعة الحوثي، حيث يُحتجزن في ظروف وصفها المراقبون بأنها "لا تمت للإنسانية بصلة"، وسط تزايد مطالبات دولية بتحرك عاجل لإنقاذهن.

فقد أعلنت منظمة التحالف النسائي من أجل السلام في اليمن عن استمرار احتجاز الحوثيين لمئات النساء في سجون سرّية وعلنية، ضمن بيئة يسودها التعذيب، والعنف الجنسي، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية كالغذاء والعلاج.

ووصفت المنظمة تلك المعتقلات بأنها "نقاط سوداء" في سجل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة.

وأكد البيان أن المعتقلات يتعرضن لضروب قاسية من الانتهاكات، تتنوع بين الضرب الوحشي، والصدمات الكهربائية، والاعتداءات الجنسية، والحرق، في مشهد يعكس وحشية تتجاوز القوانين الدولية ومبادئ الكرامة الإنسانية.

من جانبها، وثّقت منظمة رايتس رادار أكثر من 1700 حالة تعذيب وسوء معاملة منذ عام 2014، بينها 31 امرأة و61 طفلاً، مشيرة إلى وفاة 324 محتجزاً نتيجة التعذيب والإهمال، بينهم امرأتان و12 طفلاً، وحمّلت الجماعة الحوثية مسؤولية 97% من تلك الوفيات.

وأشار التقرير إلى وجود نحو 25,600 معتقل في 727 مركز احتجاز وسجن غير قانوني بمختلف المناطق اليمنية الخاضعة للحوثيين، وعلى رأسها العاصمة صنعاء، تليها الحديدة وإب.

وفي ضوء هذه الكارثة الإنسانية، دعت المنظمات الحقوقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري، وزيارة المعتقلات، والضغط على الحوثيين لإطلاق سراح جميع المعتقلات والمخفيات قسراً، وتوفير الرعاية النفسية والطبية للناجيات من تلك السجون.

إن ما يحدث في معتقلات الحوثيين بحق النساء لا يمثل فقط انتهاكاً للحقوق، بل جريمة ضد الإنسانية تستدعي تحركاً دولياً لا يحتمل التأجيل.