رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات يبحث في القاهرة تعزيز التعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية.

الأحد 29 يونيو-حزيران 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 157

عقد محمد الولص بحيبح، رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، مساء اليوم الأحد في القاهرة، اجتماعًا مع قيادة وعدد من خبراء وباحثي مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، وذلك وفقًا لاتفاق وبروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المركزين في القاهرة في أغسطس عام 2022.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور أحمد طاهر، مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، بعقد هذا الاجتماع الاعتيادي والرسمي في إطار التنسيق والتعاون المشترك والمستمر بين الجانبين.

وقدّم محمد الولص رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية خلال الاجتماع، عرضًا تفصيليًا حول الجهود والأنشطة البحثية والإنتاج المعرفي الذي أنجزه المركز خلال النصف الأول من عام 2025، إضافة إلى أبرز الأنشطة التي نفذها المركز والباحثيين والخبراء فيه بشأن الأحداث الجارية في المنطقة، وذلك من خلال عمليات الرصد والتقييم والتحليل والمعلومات وفق منهجية موضوعية وواقعية، وبمهنية عالية ودقة علمية، وفقًا للبرامج والخطط التي وضعها المركز للعام الجاري 2025.

كما استعرض الولص عرضًا بحثيًا أمام قيادة وكوادر وباحثي مركز الحوار، الشريك الإقليمي، تضمن عددًا من الدراسات والأبحاث التي يعمل عليها المركز، والتي تتناول قضايا محورية في المشهد المحلي في اليمن، وأخرى على المستوى الإقليمي والدولي، والمزمع إصدار بعضها في شهر يوليو المقبل، والبعض الآخر في أغسطس.

من جانبه، قدّم الدكتور أحمد طاهر شرحًا حول جهود مركز الحوار على المستويين الإقليمي والدولي، مستعرضًا ما حققه المركز من أنشطة معرفية وأكاديمية، مؤكدًا أن المركز يقوم بضم عددًا من الباحثين والخبراء، وينظم العديد من الدورات التدريبية في مجالات متنوعة، تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر والخبراء والإعلاميين والإداريين وتعزيز قدراتهم.

وأشاد الولص بالشراكة المثمرة مع مركز الحوار للدراسات، وبالجهود المشتركة التي تبذلها المؤسستان، والنتائج الإيجابية التي تحققت منذ توقيع اتفاق التعاون المشترك بينهما.

من جهته، أكد الدكتور أحمد طاهر أن الدراسات والأبحاث التي يقدمها مركز البحر الأحمر للدراسات حول الأحداث الجارية في المنطقة تُعد أعمالًا نوعية ومهنية وبحثية دقيقة، تسهم في توضيح الرؤية التي يتبناها المركز، بفضل قيادته وباحثيه وخبرائه، مشيدًا بالتميّز الذي يحققه المركز سنويًا على مستوى الأداء والنجاح الأكاديمي والمعرفي.

واتفق الجانبان على تنظيم عدد من الندوات والفعاليات المشتركة، والعمل على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والجهود المشتركة، وتم وضع خطط عمل وميزانيات مقترحة لتنفيذ هذه المشاريع والبرامج وفق الإمكانات المتاحة.

حضر الاجتماع محمد ربيع، مساعد مدير مركز الحوار للدراسات، وعدد من الباحثين، كما حضر من مركز البحر الأحمر كلا من سالم مساعد القادري، مدير مكتب رئيس المركز في القاهرة، ومصطفى محمود، مدير إدارة العلاقات العامة بالمركز في القاهرة ، إلى جانب عدد من الباحثين والأكاديميين والخبراء من مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية.