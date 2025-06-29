قطر تدخل سباق تنظيم كأس العالم للأندية 2029  

الأحد 29 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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انضمت قطر إلى قائمة الدول المهتمة بتنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2029.

واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الحالية من كأس العالم للأندية 2025، والتي انطلقت يوم 14 يونيو/ حزيران الماضي، وتستمر حتى 13 يوليو/ تموز المقبل.

وتعتبر تلك النسخة هي الأولى بالنظام الجديد لمونديال الأندية بشكله الموسع، بمشاركة 32 فريقا من مختلف دول العالم.

وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن قطر أبدت اهتمامها بالتقدم بطلب استضافة كأس العالم للأندية 2029.

وأضافت الصحيفة أن ممثلين عن قطر أجروا محادثات مع مسؤولي الفيفا خلال البطولة الحالية في أمريكا، لإعلان رغبتهم في تنظيم النسخة المقبلة بعد 4 سنوات.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة من المؤكد أنها ستتطلب نقل البطولة إلى الشتاء، نظرا للحرارة الشديدة في قطر خلال فصل الصيف، كما كان الحال مع كأس العالم 2022 التي تعد بطولة صيفية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن موعد إقامة البطولة من المحتمل أن يكون في ديسمبر/ كانون الأول 2029، رغم أن هذا سيواجه معارضة شديدة من الدوريات الأوروبية بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الاضطراب الذي قد يسببه في المواسم المحلية.

واختتمت تقريرها بالإشارة إلى أن قطر هي الدولة الرابعة التي تعلن عن رغبتها في استضافة البطولة، بعد كل من البرازيل وإسبانيا والمغرب.

يذكر أن العديد من الأندية اشتكوا من الظروف المحيطة بالبطولة المقامة حالياً في أمريكا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتوقف العديد من المباريات بسبب تحذيرات الطقس واحتمالية قدوم عواصف رعدية