حزب الله يستعد لتسليم سلاحه للحكومة اللبنانية..

الأحد 29 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 103

كشفت مصادر رسمية للجديد أن الرد اللبناني على ورقة باراك يقوم على مبدأ “خطوة مقابل خطوة” بخلاف ورقة الموفد الأميركي التي دعت الجانب اللبناني الى تسلّم سلاح “حزب الله” كمدخل لضغط الولايات المتحدة على اسرائيل للإنسحاب من الجنوب.

وبحسب المصادر، تتضمن التعديلات اللبنانية اقتراحًا بتلازم الخطوات بين الجانبين، يبدأ بإعلان الحكومة اللبنانية قرارها بتسليم سلاح “حزب الله”، يتبعه انسحاب إسرائيلي تدريجي من بعض النقاط الحدودية، لتبدأ بعده عملية تسليم السلاح من شمال الليطاني، كمرحلة ثالثة متزامنة مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل.

وفي هذا السياق، نقل زوار عين التينة والسراي الحكومي عن ارتياح كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لاجتماعهما الأخير، مشيرين إلى أن بري تولى مسؤولية نقل الصيغة إلى “حزب الله” للحصول على موقفه الرسمي منها خلال اليومين المقبلين