حزب الله يستعد لتسليم سلاحه للحكومة اللبنانية.. تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي بن بريك يحاول إعادة تشغيل مصافي عدن لإنفاذ قرار مجلس الوزراء تفاهمات عسكرية بين السعودية وإيران بخصوص المجال الدفاعي وأوضاع المنطقة الحكومة اليمنية توجه طلبا جديداً للإدارة الأمريكية والزنداني يصر على تمسكه بالسلام مع الحوثيين ابن ترامب يُفصح عن طموحه في الرئاسة بعد والده إنجلترا تهزم ألمانيا وتحتفظ بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عاما طقس شديد الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطار رعدية بالمرتفعات الجبلية أكثر من 12 مليون شخص في مناطق الحوثيين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي طائرة تُسقط آلاف الدولارات في شارع بأمريكا تنفيذا لأمنية رجل متوفي
كشفت مصادر رسمية للجديد أن الرد اللبناني على ورقة باراك يقوم على مبدأ “خطوة مقابل خطوة” بخلاف ورقة الموفد الأميركي التي دعت الجانب اللبناني الى تسلّم سلاح “حزب الله” كمدخل لضغط الولايات المتحدة على اسرائيل للإنسحاب من الجنوب.
وبحسب المصادر، تتضمن التعديلات اللبنانية اقتراحًا بتلازم الخطوات بين الجانبين، يبدأ بإعلان الحكومة اللبنانية قرارها بتسليم سلاح “حزب الله”، يتبعه انسحاب إسرائيلي تدريجي من بعض النقاط الحدودية، لتبدأ بعده عملية تسليم السلاح من شمال الليطاني، كمرحلة ثالثة متزامنة مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
وفي هذا السياق، نقل زوار عين التينة والسراي الحكومي عن ارتياح كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لاجتماعهما الأخير، مشيرين إلى أن بري تولى مسؤولية نقل الصيغة إلى “حزب الله” للحصول على موقفه الرسمي منها خلال اليومين المقبلين