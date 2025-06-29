تفاهمات عسكرية بين السعودية وإيران بخصوص المجال الدفاعي وأوضاع المنطقة

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بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، ورئيس الأركان الإيراني عبد الرحيم موسوي، الأحد، تطورات الأوضاع في المنطقة، والتعاون الدفاعي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وقالت الوكالة، إن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي، وتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار".
ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل، لكن الاتصال يأتي بعد أن شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران فجر 13 يونيو/ حزيران الجاري استمر 12 يوما.
وشمل العدوان استهداف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران