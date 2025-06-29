آخر الاخبار

حزب الله يستعد لتسليم سلاحه للحكومة اللبنانية.. تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي بن بريك يحاول إعادة تشغيل مصافي عدن لإنفاذ قرار مجلس الوزراء تفاهمات عسكرية بين السعودية وإيران بخصوص المجال الدفاعي وأوضاع المنطقة الحكومة اليمنية توجه طلبا جديداً للإدارة الأمريكية والزنداني يصر على تمسكه بالسلام مع الحوثيين ابن ترامب يُفصح عن طموحه في الرئاسة بعد والده إنجلترا تهزم ألمانيا وتحتفظ بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عاما طقس شديد الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطار رعدية بالمرتفعات الجبلية أكثر من 12 مليون شخص في مناطق الحوثيين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي طائرة تُسقط آلاف الدولارات في شارع بأمريكا تنفيذا لأمنية رجل متوفي

تفاهمات عسكرية بين السعودية وإيران بخصوص المجال الدفاعي وأوضاع المنطقة

الأحد 29 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس
عدد القراءات 192
 

بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، ورئيس الأركان الإيراني عبد الرحيم موسوي، الأحد، تطورات الأوضاع في المنطقة، والتعاون الدفاعي.

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

 

وقالت الوكالة، إن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي، وتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار".

 

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل، لكن الاتصال يأتي بعد أن شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران فجر 13 يونيو/ حزيران الجاري استمر 12 يوما.

 

وشمل العدوان استهداف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

 

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران

 
إقراء أيضاً
حزب الله يستعد لتسليم سلاحه للحكومة اللبنانية..
ابن ترامب يُفصح عن طموحه في الرئاسة بعد والده
تفاصيل جديدة عن أقراص المخدرات في طحين الإغاثة.... مغردون يفضحون المساعدات الأم
الكشف عن تفاصيل جديدة.. جنازة مليونية في طهران لقادة كبار وعلماء بعد أعنف ضربة
إيران تكشف لأول مرة حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على أشهر سجونها
جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول الاستخبارات في قوة الرضوان بحزب الله لندن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول