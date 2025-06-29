حزب الله يستعد لتسليم سلاحه للحكومة اللبنانية.. تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي بن بريك يحاول إعادة تشغيل مصافي عدن لإنفاذ قرار مجلس الوزراء تفاهمات عسكرية بين السعودية وإيران بخصوص المجال الدفاعي وأوضاع المنطقة الحكومة اليمنية توجه طلبا جديداً للإدارة الأمريكية والزنداني يصر على تمسكه بالسلام مع الحوثيين ابن ترامب يُفصح عن طموحه في الرئاسة بعد والده إنجلترا تهزم ألمانيا وتحتفظ بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عاما طقس شديد الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطار رعدية بالمرتفعات الجبلية أكثر من 12 مليون شخص في مناطق الحوثيين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي طائرة تُسقط آلاف الدولارات في شارع بأمريكا تنفيذا لأمنية رجل متوفي
دعت الحكومة اليمنية، الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لممارسة الضغوط على جماعة الحوثي الإرهابية ودفعها للإنخراط بعملية السلام لإنهاء الصراع المستمر في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني شائع الزنداني، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن، جوناثان بيتشيا.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الزنداني ثمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية مؤخراً، بما في ذلك فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بتمويل جماعة الحوثي الإرهابية.
وشدد وزير الخارجية اليمني، على أهمية استمرار الضغوط الدولية لدفع جماعة الحوثي نحو الانخراط الجاد في مسار السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
بدوره، جدد القائم بالأعمال الأمريكي، تأكيد دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، والتزامها بمحاسبة كل من يساهم في تمويل الجماعة الحوثية المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأكد حرص الولايات المتحدة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية دعماً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن