إنجلترا تهزم ألمانيا وتحتفظ بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عاما

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سجل جونثان رو هدفا في الوقت الإضافي ليقود إنجلترا حاملة اللقب للفوز 3-2 على ألمانيا والفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم تحت 21 عاما للمرة الرابعة بعدما أهدر فريقه تقدمه بهدفين اليوم السبت.
وتقدمت إنجلترا في الدقيقة الخامسة عندما تصدى حارس المرمى لتسديدة من أومري هاتشينسون، ثم ذهبت الكرة إلى هارفي إليوت الذي أطلق تسديدة منخفضة داخل القائم القريب.
وبدأ إليوت هجمة الهدف الثاني لإنجلترا بتمريرة عالية إلى جيمس ماكاتي الذي مرر الكرة إلى هاتشينسون الذي سدد الكرة من بين ساقي حارس المرمى في الدقيقة 24.
لكن ألمانيا قلصت الفارق في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما مرر بول نيبل كرة عرضية من الجناح، وارتقى نيلسون فايبر عاليا ليحولها برأسه قوية في المرمى.
وجاء هدف التعادل في الدقيقة 61 من ركلة ركنية وصلت إلى نيبل، الذي توغل داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة في الزاوية العليا البعيدة.
واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي استعادت فيه إنجلترا تقدمها في غضون دقيقتين عندما مرر البديل تايلر مورتون كرة متقنة إلى داخل منطقة الجزاء وحولها رو البديل غير المراقب برأسه في المرمى