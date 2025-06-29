طقس شديد الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطار رعدية بالمرتفعات الجبلية

الأحد 29 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأحد، أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس رطب وحار إلى حار جداً، وصحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة إلى نشطة على طول السواحل الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية، وقوية على أرخبيل سقطرى.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية وتمتد حتى محافظات لحج، الضالع وأبين، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، جاف وصحو إلى غائم جزئياً بشكل عام، وحار إلى شديد الحرارة تتجاوز درجات الحرارة العظمى الـ 40 درجة مئوية، والرياح معتدلة تنشط نهاراً مثيرة للرمال والأتربة.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأحد، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 38 / 30 - المكلا 36 / 28 - الحديدة 37 / 31 - سقطرى 34 / 25 - المخا 38 / 30 - الغيضة 33 / 26 - زنجبار 38 / 28 - لحج 39 / 28 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 43 / 26 - مأرب 42 / 26 - عتق 40 / 28 - بيحان 40 / 26 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 31 / 17 - تعز 34 / 20 - ذمار 29 / 12 - الضالع 33 / 20 - إب 29 / 15 - البيضاء 32 / 16 .

وحذّر المركز، المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء شديدة الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة .. مهيباً بالأخوة المواطنين في المناطق الساحلية أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الرطبة، كما حذّر المركز، الأخوة المواطنين في المناطق المتوقّع هطول أمطار رعدية عليها من العواصف الرعدية .. مهيباً بهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطرها.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الأحد، أن تكون حالة البحر في سواحل أبين وعدن والسواحل الغربية خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل شبوة وباب المندب معتدل الموج، وفي سواحل حضرموت معتدل إلى مضطرب الموج، وفي سواحل المهرة مضطرب الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب إلى شديد الاضطراب، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف إلى معتدل الموج، وفي خليج عدن معتدل إلى مضطرب الموج، وفي بحر العرب مضطرب إلى شديد الاضطراب.

وحذّر المركز، ربابنة السفن والصيادين ورواد البحر حول أرخبيل سقطرى وسواحل محافظتي المهرة وحضرموت ومياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج والرياح الشديدة، وكذا الأخوة المواطنين والصيادين في سواحل محافظات شبوة، أبين، عدن ولحج من اضطراب البحر والتيارات الساحبة.