آخر الاخبار

أكثر من 12 مليون شخص في مناطق الحوثيين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي طائرة تُسقط آلاف الدولارات في شارع بأمريكا تنفيذا لأمنية رجل متوفي مسؤول أمني: ''مصنع لانتاج الحبوب المخدرة في المحويت وعمليات تهريب تستهدف محافظات الجنوب والسعودية'' ترشيح نادي تضامن حضرموت لتمثيل اليمن في بطولة أبطال الخليج للأندية للموسم 2025 /2026 أزمة الغاز تتفاقم.. الحزام الأمني يحتجز مقطورات في أبين ومصادر تكشف التفاصيل الذكاء الاصطناعي يتمرد.. والبشر في موضع الخطر تفاصيل جديدة عن أقراص المخدرات في طحين الإغاثة.... مغردون يفضحون المساعدات الأميركية الكشف عن تفاصيل جديدة.. جنازة مليونية في طهران لقادة كبار وعلماء بعد أعنف ضربة إسرائيلية إيران تكشف لأول مرة حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على أشهر سجونها جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول الاستخبارات في قوة الرضوان بحزب الله لندن

طائرة تُسقط آلاف الدولارات في شارع بأمريكا تنفيذا لأمنية رجل متوفي

الأحد 29 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 212

في مشهد غريب ومبهج، عاشت مدينة ديترويت الأمريكية لحظات غير مألوفة بعدما ألقت طائرة مروحية آلاف الدولارات على المارة، في حدث أثار الدهشة والفرح في آن معا.

وبحسب شهود عيان، كانت الطائرة تحوم فوق تقاطع شارع غراتيوت وشارع كونر، قبل أن تبدأ بإسقاط الأوراق النقدية بشكل مفاجئ، مما تسبب في تجمع العشرات من المارة وسط أجواء من الدهشة والسعادة.

ليزا نايف، وهي موظفة في شركة مجاورة لموقع الحدث، قدرت المبلغ الملقى بآلاف الدولارات، مشيرة إلى أن الشرطة هرعت إلى المكان وأغلقت جزءا من الشارع لمدة نصف ساعة.

المفاجأة كانت في خلفية هذا المشهد، إذ تبين أن الرجل الذي خطط لذلك توفي مؤخرا بعد معاناة مع مرض الزهايمر، وأن إلقاء النقود كان تنفيذا لأمنيته الأخيرة.

وبحسب نايف، فإن الراحل كان يملك مغسلة سيارات في المنطقة، وأوصى بأن يدخل الفرح إلى قلوب الناس بعد رحيله، وهو ما تحقق يوم جنازته.

إقراء أيضاً
الصيام بالتناوب وتأثيره في الوزن وصحة القلب.. وما الفرق بينه وبين الصيام المتقطع؟
فنانة لبنانية شهيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي للترويج لأغانيها
في الصين.. ابتكار علاج نانوي لمكافحة السرطان
تسير 10000 كيلومتر دون تزويد بالوقود.. تعرف على القاذفة B2 التي قصفت المفاعل ال
تحذير خطير جدا من الأطباء قد يهدد حياتك.. ماذا يحدث عند الاستحمام بالماء ساخن؟
بعد نجاة راكب واحد من تحطم طائرة هندية.. ما هو المقعد الأكثر أماناً في الطائرة؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول