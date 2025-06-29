طائرة تُسقط آلاف الدولارات في شارع بأمريكا تنفيذا لأمنية رجل متوفي

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في مشهد غريب ومبهج، عاشت مدينة ديترويت الأمريكية لحظات غير مألوفة بعدما ألقت طائرة مروحية آلاف الدولارات على المارة، في حدث أثار الدهشة والفرح في آن معا.
وبحسب شهود عيان، كانت الطائرة تحوم فوق تقاطع شارع غراتيوت وشارع كونر، قبل أن تبدأ بإسقاط الأوراق النقدية بشكل مفاجئ، مما تسبب في تجمع العشرات من المارة وسط أجواء من الدهشة والسعادة.
ليزا نايف، وهي موظفة في شركة مجاورة لموقع الحدث، قدرت المبلغ الملقى بآلاف الدولارات، مشيرة إلى أن الشرطة هرعت إلى المكان وأغلقت جزءا من الشارع لمدة نصف ساعة.
المفاجأة كانت في خلفية هذا المشهد، إذ تبين أن الرجل الذي خطط لذلك توفي مؤخرا بعد معاناة مع مرض الزهايمر، وأن إلقاء النقود كان تنفيذا لأمنيته الأخيرة.
وبحسب نايف، فإن الراحل كان يملك مغسلة سيارات في المنطقة، وأوصى بأن يدخل الفرح إلى قلوب الناس بعد رحيله، وهو ما تحقق يوم جنازته.