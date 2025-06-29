مسؤول أمني: ''مصنع لانتاج الحبوب المخدرة في المحويت وعمليات تهريب تستهدف محافظات الجنوب والسعودية''

الأحد 29 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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كشف مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي عن معلومات خطيرة تتعلق بوجود مصنع كبير لإنتاج الحبوب المخدرة في محافظة المحويت الخاضعة لسيطرة، الحوثيين على غرار المصنع الذي كان قائما في سوريا.

ووفق الشعيبي، يهرب من هذا المصنع الحبوب المخدرة إلى المحافظات الجنوبية في اليمن، وكذا المملكة العربية السعودية.

وأوضح المسئول، أن المصنع يعمل بإشراف قيادات حوثية ويعد جزءً من شبكات تهريب وتجارة المخدرات التي تستخدمها الميليشيا لتمويل أنشطتها الإرهابية ونشر الفوضى في المناطق المحررة، محذرا من تداعيات هذه الأنشطة على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بحسب صحيفة الثورة الحكومية.

ودعا السلطات الأمنية والجهات المعنية إلى تعزيز التعاون والتنسيق لملاحقة هذه الشبكات وتجفيف منابع تمويلها، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن أحبطت خلال الفترة الماضية عدة محاولات لتهريب الحبوب المخدرة القادمة من مناطق سيطرة الحوثيين.