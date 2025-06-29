مسؤول أمني: ''مصنع لانتاج الحبوب المخدرة في المحويت وعمليات تهريب تستهدف محافظات الجنوب والسعودية'' ترشيح نادي تضامن حضرموت لتمثيل اليمن في بطولة أبطال الخليج للأندية للموسم 2025 /2026 أزمة الغاز تتفاقم.. الحزام الأمني يحتجز مقطورات في أبين ومصادر تكشف التفاصيل الذكاء الاصطناعي يتمرد.. والبشر في موضع الخطر تفاصيل جديدة عن أقراص المخدرات في طحين الإغاثة.... مغردون يفضحون المساعدات الأميركية الكشف عن تفاصيل جديدة.. جنازة مليونية في طهران لقادة كبار وعلماء بعد أعنف ضربة إسرائيلية إيران تكشف لأول مرة حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على أشهر سجونها جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول الاستخبارات في قوة الرضوان بحزب الله لندن إسرائيل تشعل حرب الإبادة من جديدة وتصدر إنذار بالتصعيد وتطلب إخلاء فورياً يكشف سر تجديد عقده مع النصر وعدم لعبه بمونديال الأندية
كشف مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي عن معلومات خطيرة تتعلق بوجود مصنع كبير لإنتاج الحبوب المخدرة في محافظة المحويت الخاضعة لسيطرة، الحوثيين على غرار المصنع الذي كان قائما في سوريا.
ووفق الشعيبي، يهرب من هذا المصنع الحبوب المخدرة إلى المحافظات الجنوبية في اليمن، وكذا المملكة العربية السعودية.
وأوضح المسئول، أن المصنع يعمل بإشراف قيادات حوثية ويعد جزءً من شبكات تهريب وتجارة المخدرات التي تستخدمها الميليشيا لتمويل أنشطتها الإرهابية ونشر الفوضى في المناطق المحررة، محذرا من تداعيات هذه الأنشطة على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بحسب صحيفة الثورة الحكومية.
ودعا السلطات الأمنية والجهات المعنية إلى تعزيز التعاون والتنسيق لملاحقة هذه الشبكات وتجفيف منابع تمويلها، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن أحبطت خلال الفترة الماضية عدة محاولات لتهريب الحبوب المخدرة القادمة من مناطق سيطرة الحوثيين.