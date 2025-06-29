ترشيح نادي تضامن حضرموت لتمثيل اليمن في بطولة أبطال الخليج للأندية للموسم 2025 /2026

الأحد 29 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أقر الاتحاد العام لكرة القدم اختيار نادي تضامن حضرموت بإعتباره وصيفاً لبطل الدوري العام لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي للمشاركة في دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2025- 2026، وذلك لتوسيع قاعدة مشاركة الاندية اليمنية في البطولات المختلفة، بعد مشاركة النادي الأهلي بصنعاء بطل الدوري الماضي في البطولة الخليجية التي أقيمت الموسم الماضي، كأول نادي يمني يشارك فيها.

وكانت الأمانة العامة بالاتحاد قد خاطبت نادي التضامن رسمياً واعلامه بالمشاركة لمعرفة مدى رغبة واستعداد ادارة النادي للمشاركة حيث ابدت ادارة النادي استعدادها واكدت التزام النادي بنظام ولوائح المشاركة الخليجية وذلك قبل مخاطبة الاتحاد الخليجي بترشيح نادي التضامن رسمياً.