مسؤول أمني: ''مصنع لانتاج الحبوب المخدرة في المحويت وعمليات تهريب تستهدف محافظات الجنوب والسعودية'' ترشيح نادي تضامن حضرموت لتمثيل اليمن في بطولة أبطال الخليج للأندية للموسم 2025 /2026 أزمة الغاز تتفاقم.. الحزام الأمني يحتجز مقطورات في أبين ومصادر تكشف التفاصيل الذكاء الاصطناعي يتمرد.. والبشر في موضع الخطر تفاصيل جديدة عن أقراص المخدرات في طحين الإغاثة.... مغردون يفضحون المساعدات الأميركية الكشف عن تفاصيل جديدة.. جنازة مليونية في طهران لقادة كبار وعلماء بعد أعنف ضربة إسرائيلية إيران تكشف لأول مرة حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على أشهر سجونها جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول الاستخبارات في قوة الرضوان بحزب الله لندن إسرائيل تشعل حرب الإبادة من جديدة وتصدر إنذار بالتصعيد وتطلب إخلاء فورياً يكشف سر تجديد عقده مع النصر وعدم لعبه بمونديال الأندية
أقر الاتحاد العام لكرة القدم اختيار نادي تضامن حضرموت بإعتباره وصيفاً لبطل الدوري العام لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي للمشاركة في دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2025- 2026، وذلك لتوسيع قاعدة مشاركة الاندية اليمنية في البطولات المختلفة، بعد مشاركة النادي الأهلي بصنعاء بطل الدوري الماضي في البطولة الخليجية التي أقيمت الموسم الماضي، كأول نادي يمني يشارك فيها.
وكانت الأمانة العامة بالاتحاد قد خاطبت نادي التضامن رسمياً واعلامه بالمشاركة لمعرفة مدى رغبة واستعداد ادارة النادي للمشاركة حيث ابدت ادارة النادي استعدادها واكدت التزام النادي بنظام ولوائح المشاركة الخليجية وذلك قبل مخاطبة الاتحاد الخليجي بترشيح نادي التضامن رسمياً.