أزمة الغاز تتفاقم.. الحزام الأمني يحتجز مقطورات في أبين ومصادر تكشف التفاصيل

الأحد 29 يونيو-حزيران 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -خاص

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تعيش محافظة أبين توتراً متصاعداً بعد أن أقدمت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي على احتجاز عشرات المقطورات المحمّلة بالغاز المنزلي، في خطوة أثارت استياء واسعاً في أوساط السائقين وشركات النقل.

وبحسب مصادر محلية، فإن أفراد نقطة حسان الواقعة على الطريق الرابط بين مارب وعدن، يواصلون منذ ثلاثة أيام منع مرور المقطورات القادمة من الشرق، بسبب رفض سائقيها دفع مبلغ جباية جديد يقدّر بـ200 ألف ريال يمني عن كل مقطورة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار ما يبدو أنه تصعيد في فرض الجبايات، حيث أفاد السائقون بأنهم يضطرون بالفعل لدفع مبالغ مماثلة عند دخولهم محافظتي شبوة وعدن، في ظل غياب أي غطاء قانوني أو رسمي لتلك الرسوم.

ويؤكد سائقو مقطورات الغاز وشاحنات النقل أن نقاط الجباية غير الرسمية المنتشرة على طول الطريق الدولي تُثقل كاهلهم وتُعرقل حركة البضائع، مشيرين إلى أن هذه العراقيل تهدد بتفاقم أزمة الغاز في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية.

وتثير هذه الممارسات مخاوف من شلل وشيك في قطاع نقل الطاقة، وسط مطالبات للسلطات المعنية بوضع حد لفرض الجبايات خارج إطار الدولة، وضمان انسيابية مرور المواد الأساسية.