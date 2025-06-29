أزمة الغاز تتفاقم.. الحزام الأمني يحتجز مقطورات في أبين ومصادر تكشف التفاصيل الذكاء الاصطناعي يتمرد.. والبشر في موضع الخطر تفاصيل جديدة عن أقراص المخدرات في طحين الإغاثة.... مغردون يفضحون المساعدات الأميركية الكشف عن تفاصيل جديدة.. جنازة مليونية في طهران لقادة كبار وعلماء بعد أعنف ضربة إسرائيلية إيران تكشف لأول مرة حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على أشهر سجونها جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول الاستخبارات في قوة الرضوان بحزب الله لندن إسرائيل تشعل حرب الإبادة من جديدة وتصدر إنذار بالتصعيد وتطلب إخلاء فورياً يكشف سر تجديد عقده مع النصر وعدم لعبه بمونديال الأندية توكل كرمان في مؤتمر دولي بكندا: السلام الدائم لا يُمنح بل يُبنى على أسس الحرية والعدالة ومحاسبة المجرمين الريال اليمني بين أنياب المضاربين والبنك المركزي خارج اللعبة.. ما الذي يمكن فعله؟
تعيش محافظة أبين توتراً متصاعداً بعد أن أقدمت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي على احتجاز عشرات المقطورات المحمّلة بالغاز المنزلي، في خطوة أثارت استياء واسعاً في أوساط السائقين وشركات النقل.
وبحسب مصادر محلية، فإن أفراد نقطة حسان الواقعة على الطريق الرابط بين مارب وعدن، يواصلون منذ ثلاثة أيام منع مرور المقطورات القادمة من الشرق، بسبب رفض سائقيها دفع مبلغ جباية جديد يقدّر بـ200 ألف ريال يمني عن كل مقطورة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما يبدو أنه تصعيد في فرض الجبايات، حيث أفاد السائقون بأنهم يضطرون بالفعل لدفع مبالغ مماثلة عند دخولهم محافظتي شبوة وعدن، في ظل غياب أي غطاء قانوني أو رسمي لتلك الرسوم.
ويؤكد سائقو مقطورات الغاز وشاحنات النقل أن نقاط الجباية غير الرسمية المنتشرة على طول الطريق الدولي تُثقل كاهلهم وتُعرقل حركة البضائع، مشيرين إلى أن هذه العراقيل تهدد بتفاقم أزمة الغاز في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية.
وتثير هذه الممارسات مخاوف من شلل وشيك في قطاع نقل الطاقة، وسط مطالبات للسلطات المعنية بوضع حد لفرض الجبايات خارج إطار الدولة، وضمان انسيابية مرور المواد الأساسية.