إيران تكشف لأول مرة حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على أشهر سجونها

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قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانجير، اليوم الأحد، إن الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين بطهران أسفر عن مقتل 71 شخصا.
وأضاف جهانكير: "في الهجوم على سجن إيفين، قتل 71 شخصا من بينهم موظفون إداريون وشبان يؤدون خدمتهم العسكرية وسجناء وأفراد من عائلات السجناء كانوا يزورونهم، وجيران يسكنون في محيط السجن".
وتابع: "الشهداء هم من الكوادر الإدارية للسجن، الجنود المكلفين بالخدمة، بعض السجناء المحكومين، أسر المحكومين الذين كانوا في زيارة أو يتابعون قضايا ذويهم، إضافة إلى جيران السجن الذين يسكنون في محيطه".
وتضررت أجزاء من المبنى الإداري لسجن إيفين في شمال غرب العاصمة طهران جراء غارة إسرائيلية استهدفته خلال الأيام الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن الحرب بهجوم مفاجئ شنته إسرائيل في 13 يونيو 2025، استهدف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، وأسفر عن مقتل قادة بارزين.
على إثر ذلك، ردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، ما تسبب بخسائر بشرية ومادية من الجانبين.
وتدخلت الولايات المتحدة لاحقا بضربات عسكرية ضد مواقع إيرانية، وانتهى التصعيد بعد 12 يوما بهدنة هشة