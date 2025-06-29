إسرائيل تشعل حرب الإبادة من جديدة وتصدر إنذار بالتصعيد وتطلب إخلاء فورياً

الأحد 29 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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وجّه إنذارًا لإخلاء أجزاء من شمال ، بشكل فوري، وذلك وسط تهديدات بتصعيد العمليات العسكرية في القطاع.

ونشر المتحدث باسم الجيش باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، خرائط للمناطق التي طالب بإخلائها، ووجه تحذيرًا إلى جميع الموجودين في منطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، اجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزله، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام، وتل الزعتر.

وأضاف: "من أجل أمنكم، أخلوا فورًا جنوبًا إلى منطقة المواصي".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل "بقوة شديدة جدًّا في هذه المناطق وهذه الأعمال العسكرية سوف تتصاعد, وستشتد وستمتد غربًا إلى مركز المدينة