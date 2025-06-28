المباريات المنقولة على قنوات ΜBC في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

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المباريات المنقولة على قنوات MBC أكشن و مصر في دور الـ 16 في بطولة كأس العالم للأندية:
السبت: بنفيكا x تشيلسي
الإثنين: إنتر ميلان x فلومينينسي
الثلاثاء: الهلال x مانشستر سيتي
الثلاثاء: ريال مدريد x يوفنتوس
الأربعاء: بروسيا دورتموند x مونتيري