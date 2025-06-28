المباريات المنقولة على قنوات ΜBC في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

السبت 28 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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المباريات المنقولة على قنوات MBC أكشن و مصر في دور الـ 16 في بطولة كأس العالم للأندية:

السبت: بنفيكا x تشيلسي

الإثنين: إنتر ميلان x فلومينينسي

الثلاثاء: الهلال x مانشستر سيتي

الثلاثاء: ريال مدريد x يوفنتوس

الأربعاء: بروسيا دورتموند x مونتيري