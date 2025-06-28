ثمان مشروبات عشبية لا يعرفها اليمنيون والعرب لعلاج حرقة المعدة

السبت 28 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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حرقة المعدة أو الحموضة والتي تعرف أيضًا باسم ارتداد الحمض، هي حالة شائعة تؤثر على كثير من الناس، ربما بسبب الإفراط في تناول الأطعمة الحارة أو الدهنية، أو بسبب حالات صحية أساسية، وتحدث حرقة المعدة عندما يتدفق الحمض من المعدة إلى المريء، مما يسبب إحساسًا شديدًا بالحرقان، ويمكن أن يُساعد تناول بعض المشروبات العشبية في تهدئة أعراض حرقة المعدة، وفقًا لتقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

فيما يلى.. 8 مشروبات عشبية تساعد في تهدئة أعراض حرقة المعدة:

الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما قد يساعد في تقليل الالتهاب في المريء وتخفيف أعراض حرقة المعدة.

بذور الكمون

بذور الكمون في موازنة حمض المعدة وتحسين الهضم، كما أن لها خصائص لعلاج الانتفاخ، فقط قُم بمضغ ملعقة صغيرة من بذور الكمون المحمصة أو تناوله في شكل مشروب بعد غليه مع الماء.

بذور الشمر

يمكن أن تساعد بذور الشمر في تحييد حمض المعدة وتقليل الشعور بحرقة المعدة، كما أنها تعزز الهضم بشكل أفضل، ما عليك سوى مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الوجبات، أو تحضير شاي بذور الشمر للحصول على مشروب مهدئ.

الكزبرة

يمكن أن تساعد بذور الكزبرة في تقليل الحموضة وتهدئة الالتهاب، ويمكن صُنع مشروب الكزبرة عن طريق غلي ملعقة صغيرة من البذور في الماء، ثم تصفيته وتناوله بعد الوجبات.

جذر العرقسوس

يحتوي جذر العرقسوس على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تهدئ المريء وتقلل من أعراض حرقة المعدة، ويمكن تناوله في شكل مشروب أو كمكملات غذائية بعد الوجبات.

مشروب البابونج

يعتبر البابونج مشروبًا سحريًا يمكن أن يساعد على تقليل التوتر والقلق وتخفيف الألم وحرقة المعدة والتهابات المرىء.

اليانسون

يساعد اليانسون على التخلص من الحموضة فهو يحمى طبقة المخاط المبطنة للمريء كما يقلل التهابات المعدة ويخفف أعراض قرحة المعدة وعسر الهضم.

الكركم

يحتوى الكركم على مركب أساسى وهو الكركمين الذى له خصائص مضادة للالتهاب والتى يمكن أن تخفف الشعور بحرقة المعدة أو ارتجاع المريء، ورغم ذلك لا توجد دراسات كافية تؤكد فاعلية الكركم في تخفيف الحموضة