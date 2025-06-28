ماهي نتائج إجتماع اللواء سلطان العرادة مع اللواء عيدروس الزبيدي؟ ثمان مشروبات عشبية لا يعرفها اليمنيون والعرب لعلاج حرقة المعدة ماركيز يحقق فوزه التاسع في سباقات السرعة بانتصار مثير في هولندا تاريخ جديد في فورمولا 1.. مونتيزيمولو يقود مكلارين بعد عقود مع فيراري لماذا لم تقصف أميركا موقع أصفهان النووي بالقنابل الخارقة للتحصينات؟ وزارة الداخلية: البطاقة الإلكترونية الذكية مشروع وطني استراتيجي لمكافحة الفساد وحماية حقوق المواطنين الحوثيون نيابة عن إيران.. هجوم جديد قالت الجماعة أنه استهدف عمق الكيان الإسرائيلي الصيام بالتناوب وتأثيره في الوزن وصحة القلب.. وما الفرق بينه وبين الصيام المتقطع؟ تفاصيل جريمة بشعة هزت صنعاء القديمة ابتزاز وجبايات غير قانونية تدفع سائقو قاطرات الغاز إلى تعليق عملهم في محافظات الجنوب
فاز مارك ماركيز متسابق فريق دوكاتي بسباق السرعة في جائزة هولندا الكبرى للدراجات النارية اليوم السبت رغم انطلاقه من المركز الرابع، لكنه تصدر السباق في اللفة الأولى ليحقق الفوز بسباق السرعة التاسع هذا الموسم متقدما على شقيقه أليكس متسابق فريق جريسيني ريسنج.
واحتل ماركو بيتسيكي متسابق أبريليا المركز الثالث ليصعد على منصة التتويج لأول مرة منذ عام 2023 فيما تعرض فابيو كوارتارارو متسابق ياماها المنطلق من المركز الأول لحادث قبل أربع لفات من النهاية.
ووسع مارك الفارق في صدارة الترتيب العام للبطولة إلى 43 نقطة أمام أليكس قبل سباق الغد بينما تمكن فرانشيسكو بانيايا متسابق سائق دوكاتي، صاحب المركز الثالث في الترتيب، من احتلال المركز الخامس فقط خلف فابيو دي جيانانتونيو متسابق ريسنج (في.آر.46).
وسيمنح هذا الفوز مارك دفعة كبيرة من الثقة بعد أن تعرض لحادثين في تجارب أمس الجمعة، إذ يسعى لتحقيق فوزه الأول بالسباق في أسن منذ عام