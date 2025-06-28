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ماركيز يحقق فوزه التاسع في سباقات السرعة بانتصار مثير في هولندا

السبت 28 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - رويترز
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فاز مارك ماركيز متسابق فريق دوكاتي بسباق السرعة في جائزة هولندا الكبرى للدراجات النارية اليوم السبت رغم انطلاقه من المركز الرابع، لكنه تصدر السباق في اللفة الأولى ليحقق الفوز بسباق السرعة التاسع هذا الموسم متقدما على شقيقه أليكس متسابق فريق جريسيني ريسنج.

واحتل ماركو بيتسيكي متسابق أبريليا المركز الثالث ليصعد على منصة التتويج لأول مرة منذ عام 2023 فيما تعرض فابيو كوارتارارو متسابق ياماها المنطلق من المركز الأول لحادث قبل أربع لفات من النهاية.

ووسع مارك الفارق في صدارة الترتيب العام للبطولة إلى 43 نقطة أمام أليكس قبل سباق الغد بينما تمكن فرانشيسكو بانيايا متسابق سائق دوكاتي، صاحب المركز الثالث في الترتيب، من احتلال المركز الخامس فقط خلف فابيو دي جيانانتونيو متسابق ريسنج (في.آر.46).

وسيمنح هذا الفوز مارك دفعة كبيرة من الثقة بعد أن تعرض لحادثين في تجارب أمس الجمعة، إذ يسعى لتحقيق فوزه الأول بالسباق في أسن منذ عام 

 
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