الحوثيون نيابة عن إيران.. هجوم جديد قالت الجماعة أنه استهدف عمق الكيان الإسرائيلي

السبت 28 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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اعلنت جماعة الحوثي، السبت، تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بأمها "نوعية ضد هدف حساس" في منطقة بئر السبع داخل العمق الإسرائيلي.

وقال متحدث الجماعة يحيى سريع ان العملية نفذت بصاروخ نوع "ذو الفقار" و "حققت هدفها بنجاح"، حسب قوله.

واضاف أنهم نفذوا الأسبوع الماضي عمليات عسكرية استهدفت "مواقع حساسة" ومنشآت عسكرية في بئر السبع ويافا وحيفا.

وأشار الى ان العمليات نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي، رصد صباح السبت، إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مناطق جنوبي إسرائيل.

وأوضح بيان الجيش أن منظومات الدفاع الجوي بدأت بالتصدي للصاروخ فور رصده، دون أن يقدّم تفاصيل حول نوع الصاروخ أو موقع سقوطه.

فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في مدينة بئر السبع ومناطق واسعة في النقب، إضافة إلى مناطق قرب البحر الميت، في أعقاب الإنذار الصاروخي.