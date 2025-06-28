تفاصيل جريمة بشعة هزت صنعاء القديمة

السبت 28 يونيو-حزيران 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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شهدت أحياء الفليحي والعلمي في صنعاء القديمة، جريمة بشعة حيث عثر على جثة فتاة مقطعة إلى أجزاء موزعة في منزل مهجور وبستان وشبكة مجاري.

وعُثر على جثة الشابة، مقطعة في أماكن متفرقة بعد استدراجها واختفائها لأكثر من أسبوعين، من قبل شخص معروف بان له سوابق.

القاتل (أ. ش) وهو شخص معروف بسوء سلوكه وله سوابق متعددة في السرقة وتعاطي المخدرات، خرج من السجن المركزي بصنعاء، قبل أشهر قليلة، ويُعتقد أنه استدرج الضحية وقام بقتلها بطريقة وحشية، قبل أن يُقدم على تقطيع جسدها إلى ثلاثة أجزاء والتخلص منها في أماكن مختلفة، دون معرفة دوافع الجريمة.

الجريمة تكشف، يوم الخميس الماضيظ بعد بلاغ أحد الجيران في الحي الذي يسكنه القاتل، عن انسداد في المجاري، ليكتشف وجود يد بشرية داخلها، وهو ما أدى إلى تتبع خيوط الجريمة والقبض على الجاني، الذي اعترف لاحقًا بما اقترف.

ورافقت أجهزة الأمن مرتكب الجريمة إلى أماكن إخفاء الجثة، وتم انتشال الأشلاء وتوثيق الحادثة.

الجريمة أثارت غضبًا واسعًا في أوساط المجتمع اليمني، مع دعوات لتشديد الرقابة على أصحاب السوابق، ومحاسبة المجرمين بأشد العقوبات.