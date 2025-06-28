الحوثيون نيابة عن إيران.. هجوم جديد قالت الجماعة أنه استهدف عمق الكيان الإسرائيلي الصيام بالتناوب وتأثيره في الوزن وصحة القلب.. وما الفرق بينه وبين الصيام المتقطع؟ تفاصيل جريمة بشعة هزت صنعاء القديمة ابتزاز وجبايات غير قانونية تدفع سائقو قاطرات الغاز إلى تعليق عملهم في محافظات الجنوب ترامب يهدد بقصف إيران مجددا ويستغرب لماذا المرشد يكذب وهو ''مؤمن''؟! دولة عربية تعلن إحباط عملية تهريب ضخمة وتضبط 3 ملايين قرص كبتاغون قرب الحدود اللبنانية واتس آب يقدّم حلا ذكيا لمتابعة المحادثات دون قراءتها كاملة ضربة استراتيجية موجعة وتفاصيل جديدة: إسرائيل تعلن اغتيال 30 قائداً إيرانياً بارزاً خلال الحرب إيران تُشيّع قادتها وعلماءها وسط تهديدات أمريكية متصاعدة بعد الحرب مع إسرائيل.. تفاصيل جريمة جديدة في صنعاء القديمة.. العثور على 4 جثث لفتيات بلا رؤوس وسط صدمة شعبية
شهدت أحياء الفليحي والعلمي في صنعاء القديمة، جريمة بشعة حيث عثر على جثة فتاة مقطعة إلى أجزاء موزعة في منزل مهجور وبستان وشبكة مجاري.
وعُثر على جثة الشابة، مقطعة في أماكن متفرقة بعد استدراجها واختفائها لأكثر من أسبوعين، من قبل شخص معروف بان له سوابق.
القاتل (أ. ش) وهو شخص معروف بسوء سلوكه وله سوابق متعددة في السرقة وتعاطي المخدرات، خرج من السجن المركزي بصنعاء، قبل أشهر قليلة، ويُعتقد أنه استدرج الضحية وقام بقتلها بطريقة وحشية، قبل أن يُقدم على تقطيع جسدها إلى ثلاثة أجزاء والتخلص منها في أماكن مختلفة، دون معرفة دوافع الجريمة.
الجريمة تكشف، يوم الخميس الماضيظ بعد بلاغ أحد الجيران في الحي الذي يسكنه القاتل، عن انسداد في المجاري، ليكتشف وجود يد بشرية داخلها، وهو ما أدى إلى تتبع خيوط الجريمة والقبض على الجاني، الذي اعترف لاحقًا بما اقترف.
ورافقت أجهزة الأمن مرتكب الجريمة إلى أماكن إخفاء الجثة، وتم انتشال الأشلاء وتوثيق الحادثة.
الجريمة أثارت غضبًا واسعًا في أوساط المجتمع اليمني، مع دعوات لتشديد الرقابة على أصحاب السوابق، ومحاسبة المجرمين بأشد العقوبات.