ابتزاز وجبايات غير قانونية تدفع سائقو قاطرات الغاز إلى تعليق عملهم في محافظات الجنوب ترامب يهدد بقصف إيران مجددا ويستغرب لماذا المرشد يكذب وهو ''مؤمن''؟! دولة عربية تعلن إحباط عملية تهريب ضخمة وتضبط 3 ملايين قرص كبتاغون قرب الحدود اللبنانية واتس آب يقدّم حلا ذكيا لمتابعة المحادثات دون قراءتها كاملة ضربة استراتيجية موجعة وتفاصيل جديدة: إسرائيل تعلن اغتيال 30 قائداً إيرانياً بارزاً خلال الحرب إيران تُشيّع قادتها وعلماءها وسط تهديدات أمريكية متصاعدة بعد الحرب مع إسرائيل.. تفاصيل جريمة جديدة في صنعاء القديمة.. العثور على 4 جثث لفتيات بلا رؤوس وسط صدمة شعبية استكمال ترميم وتأهيل أشهر قصور حضرموت التاريخية ماذا قالت الناشطة الدولية توكل كرمان عن الفقيد الراحل فؤاد الحميري النظام الإيراني يبدأ التحرك لنقل وتوطين برنامجه العسكري لتصنيع وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة الى مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة اليمنية توجه تحذيرا عاجل
أوقف سائقو أكثر من 50 مقطورة محمّلة بالغاز المنزلي حركتهم على الطريق الدولي الذي يربط محافظات الجنوب مرورًا بمحافظة أبين، احتجاجًا على ما وصفوه بممارسات «الابتزاز والجباية غير القانونية» من قبل نقاط التفتيش المنتشرة على طول الطريق.
وقال عدد من السائقين في تصريحات، إن النقاط الأمنية تطالبهم بدفع مبالغ تصل إلى 200 ألف ريال عن كل مقطورة مقابل السماح لها بالمرور، مؤكدين رفضهم القاطع لهذه الإتاوات التي اعتبروها «غير مشروعة» وتشكل عبئًا إضافيًا يضاعف من معاناة المواطنين.
وأشار السائقون إلى أن استمرار هذه الممارسات يعرقل حركة النقل بشكل خطير، ويهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية عبر التأثير المباشر على الإمدادات الأساسية وفي مقدمتها الغاز المنزلي، محذرين من أن استمرار توقيف الشاحنات قد يقود إلى أزمة خانقة في مادة الغاز بعدد من المحافظات الجنوبية التي تعتمد على هذا الطريق كمسار رئيسي للتزود.
وطالب السائقون السلطات المحلية والحكومة بالتدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عن فرض الجبايات خارج الأطر القانونية، مؤكدين عزمهم مواصلة تعليق حركة الشاحنات حتى تتم الاستجابة لمطالبهم ووضع حد للابتزاز الذي يتعرضون له.