ترامب يهدد بقصف إيران مجددا ويستغرب لماذا المرشد يكذب وهو ''مؤمن''؟!

السبت 28 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرشـ.ـد الإيراني عـ.ـلي خـ.ـاـمنئـ.ـي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة، مما أثار شكوكاً حول أي تقدم دبلوماسي بين البلدين، وذكّره بأنه أنقذه من "موت شنيع ومشين"، ولفت إلى أنه ألغى فكرة رفع العقوبات عن طهران بعد إعلان خـ.ـامنئي النصر.

وقال ترامب إنه فكر في رفع العقوبات عن إيران في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن بيان الزعيم الإيراني الذي ادعى فيه "النصر" على إسرائيل وقال إنه لن يستسلم للولايات المتحدة تسبب في تراجع ترامب فجأة عن هذه الخطط.

وأضاف "لماذا يقول ما يسمى بـ "المرشـ.ـد الأعلى"، آية الله علـ.ـي خـ.ـامنئـ.ـي، في هذا البلد الذي مزقته الحرب - بوقاحة وحماقة - إنه انتصر في الحرب مع إسرائيل، وهو يعلم أن تصريحه كذب، وأنه ليس كذلك؟ كرجل مؤمن، لا يفترض به أن يكذب".

وكتب ترامب: "خلال الأيام القليلة الماضية، كنتُ أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وأمور أخرى، مما كان سيمنح إيران فرصةً أفضل بكثير للتعافي الكامل والسريع والشامل - العقوبات مؤلمة! ولكن بدلًا من ذلك، تلقيتُ بيانًا مليئًا بالغضب والكراهية والاشمئزاز، فتوقفتُ فوراً عن العمل على تخفيف العقوبات، وما إلى ذلك".

وزعم الرئيس أيضاً أنه منع شخصياً إسرائيل والقوات الأمريكية من اغتيال خـ.ـامنئي.

وأضاف ترامب: " كنت أعرف تماماً مكان تواجده، ولم أسمح لإسرائيل، أو للقوات المسلحة الأمريكية، الأعظم والأقوى في العالم، بإنهاء حياته. لقد أنقذته من موتٍ شنيعٍ ومشين".

وقال ترامب إنه "سيفكر بالتأكيد" في قصف المواقع النووية الإيرانية مرة أخرى إذا رأى ذلك ضروريا.

وأجاب الرئيس الأمريكي للصحفيين في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض عندما سئل عما إذا كان سيفكر في قصف إيران إذا قدمت تقارير الاستخبارات المستقبلية استنتاجات مثيرة للقلق بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني: "بالتأكيد، بلا سؤال، قطعا.. ويجب أن تكون (الضربات) لا تُصدق".

وقال ترامب إنه لا يعتقد أن إيران قادرة على "العودة إلى البرنامج النووي في أي وقت قريب"، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية التي شنتها الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي على مواقعها النووية.

وواصلت الإدارة إظهار الثقة في نجاح الضربات، لكنها لم تقدم معلومات استخباراتية تدعم ادعاء ترامب بأن البرنامج النووي الإيراني، على حد تعبيره، "تم القضاء عليه".

وقال الرئيس الأمريكي أيضا إنه "ليس قلقا حقا" بشأن المواقع النووية السرية في إيران عندما سئل عن هذا الاحتمال، وأشار إلى أن طهران تركز بشكل أكبر على البقاء في الوقت الراهن.

وأضاف ترامب: " دعوني أخبركم أنهم منهكون. وإسرائيل منهكة أيضاً. لقد تعاملتُ مع كليهما، وكلاهما أراد تسوية الأمر - كلاهما - وقد قمنا بعمل رائع. لكنهم منهكون. آخر ما يفكرون فيه الآن هو السلاح النووي. هل تعلم ما يفكرون فيه؟ إنهم يفكرون في الغد، يحاولون العيش".