دولة عربية تعلن إحباط عملية تهريب ضخمة وتضبط 3 ملايين قرص كبتاغون قرب الحدود اللبنانية

السبت 28 يونيو-حزيران 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

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في عملية أمنية معقدة شهدت اشتباكاً مسلحاً، أعلنت السلطات السورية الجمعة 27 يونيو 2025 عن ضبط نحو 3 ملايين قرص من حبوب الكبتاغون المخدرة، إلى جانب 50 كيلوغراماً من الحشيش، وذلك خلال كمين أمني محكم استهدف شبكة تهريب تنشط على الحدود السورية اللبنانية.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن العملية جاءت عقب رصد دقيق لتحركات الشبكة، التي كانت تحاول تهريب المخدرات إلى داخل سوريا عبر المعابر غير الشرعية في منطقة "الجراجير" الحدودية.

وقد أسفر الاشتباك عن فرار المهربين، فيما تم العثور على المخدرات داخل السيارة التي كانوا يستقلونها.

وأكدت الوزارة أن الأراضي السورية لن تُستخدم كـ"ممر أو ملاذ" لعمليات تهريب وترويج المخدرات، في ظل استمرار الجهود الأمنية لملاحقة هذه الشبكات.

وتُعد الحدود السورية اللبنانية، الممتدة على مسافة 330 كيلومتراً، من أكثر المناطق نشاطاً في عمليات التهريب، مستفيدة من المعابر غير النظامية التي تكثر فيها.

ويُشار إلى أن الكبتاغون أصبح خلال سنوات الحرب من أبرز صادرات النظام السابق في سوريا، ومصدراً رئيسياً لتمويله.

ومع وصول القيادة الجديدة إلى الحكم، كثّفت السلطات عمليات المداهمة والمصادرة، وأعلنت مؤخراً إغلاق جميع معامل إنتاج الكبتاغون داخل البلاد.

لكن رغم ذلك، ما زالت كميات كبيرة من هذه المادة تُضبط في سوريا والدول المجاورة بشكل متكرر.