ضربة استراتيجية موجعة وتفاصيل جديدة: إسرائيل تعلن اغتيال 30 قائداً إيرانياً بارزاً خلال الحرب

السبت 28 يونيو-حزيران 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في اعتراف غير مسبوق، أعلنت إيران سقوط أكثر من 30 قائداً عسكرياً رفيعاً، معظمهم من "الحرس الثوري" ودوائر الاستخبارات، خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً، ما اعتبرته وسائل إعلام إسرائيلية "ضربة استراتيجية قاسية" لطهران.

وأكدت صحيفة معاريف أن أبرز القتلى شملوا قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي، ورئيس الأركان العامة الجنرال محمد حسين باقري، بالإضافة إلى كبار قادة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة والاستخبارات، بمن فيهم اللواء محمد غزني، واللواء غلام رضا محرابي.

وأشارت التقارير إلى أن منظومات القيادة والتحكم والقدرات الدفاعية الإيرانية—including أنظمة الدفاع الجوي، وأجهزة الاستخبارات، والبنية التحتية الإلكترونية—تعرضت لتدمير واسع، في ما وصفته الصحيفة بأنه "انهيار كبير في الصف القيادي والأمني لطهران".

وتضمنت القائمة أسماء بارزة مثل:

اللواء أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية للحرس الثوري،

العميد محمد بكر طاهر بور، قائد وحدة الطائرات المسيّرة،

العميد مسعود شنائي، رئيس أركان قائد الحرس الثوري،

والعميد محمد سعيد إيزادي،

رئيس مكتب فلسطين في فيلق القدس.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تحاول فيه إسرائيل استثمار هذا "الإنجاز" عسكرياً وسياسياً، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وارتباطه بالوضع في غزة.