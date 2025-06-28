إيران تُشيّع قادتها وعلماءها وسط تهديدات أمريكية متصاعدة بعد الحرب مع إسرائيل.. تفاصيل

السبت 28 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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بدأت إيران صباح اليوم السبت مراسم تشييع رسمية لـ60 من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الذين لقوا حتفهم جراء الضربات الإسرائيلية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين طهران وتل أبيب، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وظهرت في بث مباشر مشاهد للحشود في طهران وهي ترفع أعلام إيران وصور القادة الذين قتلوا في النزاع، بينما أعلنت مذيعة التلفزيون الرسمي بدء مراسم "تكريم الشهداء" بشكل رسمي عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وتأتي هذه المراسم في اليوم الخامس من الهدنة الهشة، وسط تصعيد في اللهجة الأمريكية، حيث لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتوجيه ضربات جديدة لإيران، إذا ما استأنفت تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية.

واتهم ترمب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ"الجحود"، مؤكداً أنه كان يعلم بمكان اختبائه لكنه امتنع عن السماح بقتله. وكتب ترمب على منصته "تروث سوشال": "كنت على وشك تخفيف العقوبات عن إيران، لكن بيانهم المليء بالكراهية أوقف كل شيء".

من جانبه، ظهر خامنئي في خطاب متلفز يوم الخميس، واعتبر أن الشعب الإيراني "حقق نصراً على الكيان الصهيوني الزائف"، مقللاً من شأن الغارات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية حيوية داخل البلاد.

ويُعد هذا التشييع أحد أكبر مظاهر الحداد التي تشهدها إيران في السنوات الأخيرة، في ظل أجواء متوترة تهدد بعودة التصعيد العسكري في أي لحظة.