جريمة جديدة في صنعاء القديمة.. العثور على 4 جثث لفتيات بلا رؤوس وسط صدمة شعبية

السبت 28 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -متابعات

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في جريمة هزّت اليمن وأثارت صدمة عميقة في أوساط المجتمع، عُثر يوم الجمعة على جثث أربع فتيات مجهولات الهوية مدفونة في إحدى المزارع بمدينة صنعاء القديمة، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وأفادت مصادر محلية أن الجثث كانت مقطوعة الرؤوس وعليها آثار تعذيب مروّع، ما يشير إلى تعرض الضحايا لجريمة قتل وحشية.

الجريمة اكتُشفت بالصدفة أثناء قيام مواطنين بأعمال زراعية روتينية، ليصدموا بوجود الجثث مدفونة بإحكام، في محاولة واضحة لطمس معالم الجريمة.

وعلى الفور، أُبلغت السلطات المحلية التي باشرت التحقيق، فيما أرسلت الأجهزة الأمنية فرقًا متخصصة لمعاينة الموقع وأخذ عينات من الجثث لتحديد هويات الضحايا وكشف خيوط الجريمة.

ورغم هول الحادثة، لم تصدر الجهات الحوثية أي بيان رسمي حتى الآن، في حين تسود حالة من الرعب والذهول في أوساط سكان العاصمة، خاصة أن صنعاء القديمة تُعدّ من أهم المعالم التاريخية اليمنية المصنّفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ولم تكن في منأى عن الانفلات الأمني خلال السنوات الماضية.

وتعكس هذه الجريمة البشعة مدى التدهور الأمني الخطير الذي تعانيه المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في ظل استمرار الحرب الأهلية التي تعصف باليمن منذ عام 2014.