استكمال ترميم وتأهيل أشهر قصور حضرموت التاريخية

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أعلنت مؤسسة دوعن للعمارة الطينية، الجمعة، استكمال أعمال الترميم والتأهيل الشاملة لقصر القعيطي التاريخي في مديرية القطن بمحافظة حضرموت، بتمويل من مؤسسة ألِف (ALIPH).
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد شملت أعمال الترميم جوانب متعددة من القصر، مع التركيز على استعادة التفاصيل المعمارية الأصيلة واستخدام المواد التقليدية لضمان الحفاظ على طابعه التاريخي.
ووفقا لبيان المؤسسة، فقد أعادت جهود عملية الترميم للقصر رونقه الأصلي، ليصبح صرحًا معماريًا يجسد عظمة العمارة الطينية التقليدية في وادي حضرموت.
وأشار البيان إلى ان هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام المؤسسة بالموروث الثقافي والتاريخي لحضرموت، وسعيها الدائم للحفاظ على المعالم الأثرية التي تجسد حضارة حضرموت